HK Scan kommentoi broilerin vientiä Ruotsiin: Emme veisi, jos toiminnassa ei olisi bisneslogiikkaa

Ruotsissa on viime päivinä käyty keskustelua siitä, miksi Ica-kauppaketju tuo maahan suomalaista broileria, kun maan omilla tuottajilla on kesän kuivuuden takia vaikeaa.

Ica perustelee tuontia sillä, että Rauman tehtaan valmisteet ovat edullisempi vaihtoehto ruotsalaisbroilerille.

Siitä taas on virinnyt Suomessa kysymys, miksi laatutuote, josta Suomessa ollaan ylpeitä, on Ruotsissa halpistuote.

Menettikö HK Scan Rauman tehtaan mittavien käynnistysvaikeuksien takia kotimaassa niin paljon markkinoita, että tuotteita pitää nyt viedä halvalla ulos maasta?

HK Scanin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Mikko Saariaho tyrmää ajatuskulun täysin.

"Selkeä strateginen tavoitteemme on lisätä viennin osuutta meidän bisneksessä, ja tämä on yksi osa sitä", Saariaho sanoo. "Tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa ja palauttaa toiminnan kannattavuutta."

Saariaho toteaa, ettei voi avata hinnoittelua tarkemmin. "Mutta jos tässä ei olisi bisneslogiikkaa, emme tekisi tätä lainkaan."

"Meillä on maailmanluokan tuote, joka ei ole halpisvaihtoehto", hän lisää.

Sitä se ei ole imagoltaankaan, Saariaho toteaa.

"Ruotsalaiset on ottaneet hyvin vastaan kanalassa kuoriutuneet, antibiootittomat tuotteet. Meidän broilerista tulee uusi premium-tuote ruotsalaisen broilerin rinnalle."

Ruotsalaista broileria tuote ei syrjäytä, vaan korvaa muualta maahan tulevaa tuontia, Saariaho sanoo. Hänen mukaansa Ruotsissa broilerin omavaraisuus on selvästi pienempi kuin Suomessa, noin 60 prosenttia.

Vientimääristä hän ei vielä kerro mitään tarkempaa, toteaa vain olevansa tyytyväinen Ica-yhteistyön alkuun.

Lue myös:

Suomalainen tuontibroileri kuohuttaa Ruotsissa – "kuin isku vasten kasvoja"