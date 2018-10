SK: Puimurivalmistaja Sampo Rosenlew aloitti yt-neuvottelut

Tehdas hiljeni. Sanomalehti Satakunnan Kansa uutisoi porilaisen Puimurivalmistaja Sampo Rosenlewin aloittaneen yt-neuvottelut.

Viime perjantaina aloitetut yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko henkilökuntaa.

"Kyllähän tätä osattiin odottaa", sanoo pääluottamusmies Juha Virta SK:n haastattelussa.

Tehtaalla on aika hiljaista. Maatalouskoneala sakkaa. Virran arvion mukaan metsäkonepuoli vetää Sampo Rosenlewillä nyt puimureita paremmin.

Sampo Rosenlew uudisti runsas vuosi sitten koko puimurimallistonsa.

Sampo Rosenlewillä on tällä hetkellä 240 työntekijää, joista noin puolet on lomautettuna. Toimihenkilöitä on noin 90.

Sampo Rosenlewillä käytiin vastaavan kaltaiset yt-neuvottelut vuosi sitten.