Kainsainvälinen vertailu: Suomen eläkejärjestelmä on kolmanneksi paras

Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kolmanneksi parhaaksi kansainvälisessä eläkevertailussa. Melbourne Mercer Global Pension Index -nimisessä vertailussa oli mukana 34 maata. Ensimmäiseksi sijoittui Hollanti ja toiseksi Tanska.

Viime vuonna Suomi oli viides. Suomen sijan paraneminen johtuu vertailun mukaan pääosin siitä, että eläkkeiden korvaustason laskentaan liittyvä muutos satoi Suomen laariin.

Mercer-indeksissä eri maiden eläkejärjestelmiä arvioidaan eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta. Suomen järjestelmä oli paras luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä.

Kärkikaksikon Tanskan ja Hollannin välinen ero on pieni, ja maat ovat muita selvästi edellä.

"Jäämme kärkikaksikosta kestävyysnäkymissä. Tanskassa ja Hollannissa on Suomea huomattavasti suuremmat eläkevarat. Myös maksuja rahastoidaan suuremmassa mittakaavassa" sanoo johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.

Suomi pärjäisi vertailussa vielä paremmin, jos minimieläketurva olisi suurempi, ikääntyneiden työllisyysaste korkeampi ja eläkevaroja rahastoitaisiin enemmän.

"Indeksileikkausten takia vähimmäiseläkkeiden taso on heikentynyt viime vuosina. Ja vaikka 60 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on kehittynyt positiivisesti, siinäkin on vielä parantamisen varaa", sanoo Kautto.