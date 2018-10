Muumikahvilayritys konkurssiin – "Yhtiö ei koskaan tarkistuttanut viime vuoden tilejään"

Yrityssaneeraukseen itsensä hakenut ja pääomansa hukannut Muumikahviloita pyörittänyt yhtiö on asetettu maksukyvyttömänä konkurssiin keskiviikkona 31. lokakuuta. Helsingin käräjäoikeus vahvisti päätöksellään konkurssiin asettamisen ja samalla keskeytyi myös elokuun lopussa käräjäoikeuden hyväksymä saneerausmenettely.

Yhtiön toimitusjohtaja ja viimeisessä vaiheessa yhtiön ainoa hallituksen jäsen, puheenjohtaja Sanna Kiiski kertoi konkurssista ensimmäisenä uutisoineelle Iltalehdelle, että saneerausmenettelyn kuluessa kävi aina selvemmin esille, ettei edellytyksiä saneerauksen onnistumiselle ollut.

Konkurssiin yhtiön oli hakenut Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Käräjäoikeuden päätöksen mukaan velallinen olisi voitu myös asettaa konkurssiin velallisen omasta hakemuksesta.

Mitä ilmeisimmin yhtiön varat eivät olleet riittäneet saneerausmenettelyyn tai yhtiön tilinpäätöksen tarkistuttamiseen.

Käräjäoikeus määräsi pesänhoitajaksi velkojien Vastarannan Sanna Kiiski Oy:n ja Nordea Bank Oyj:n esittämää asianajaja Marina Nylund-Federleytä. Työeläkeyhtiö Elo oli esittänyt pesänhoitajaksi asianajaja Jorma Tuomaalaa. Käräjäoikeus antoi etusijan kahden suuren velkojan ja velallisen esittämälle henkilölle.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi ensimmäisen kerran muumikahvilaketjun talousvaikeuksista, omistajien välisistä riidoista ja epäillyistä väärinkäytöksistä verkkouutisessaan 12. heinäkuuta. (mt.fi, 12.7.2018).

Ruotsalaisia vähemmistöomistajia edustanut ja itsekin yhtiöön sijoittanut Sverker Littorin oli vaatinut yhtiöön erityistilintarkastusta ja yhtiön viime vuoden tilinpäätöstä tilintarkastettavaksi.

Yhtiö teki 868 000 euron liikevaihdolla tappiota tarkistamattoman tilinpäätöksen mukaan yli 414 000 euroa.

Yhtiöstä hallituksen puheenjohtajana vastannut Sanna Kiiski ei vastannut Maaseudun Tulevaisuuden kommenttipyyntöön.

Ulkomailta MT:n tavoittama Sverker Littorin ei ollut hämmästynyt yhtiön konkurssista:

"Konkurssi ei tullut mitenkään yllätyksenä. Niin monet yhtiön työntekijät ja tavarantoimittajat ovat olleet minuun yhteydessä ja pyytäneet apua ja puuttumaan tapaan, jolla yhtiötä on käytännössä johdettu", Littorin kertoo.

"Siksi me ryhdyimme alunperinkin toimiin yhtiössä. Järkyttävä ja surullinen tarina", Littorin jatkaa.

Hänen mukaansa yhtiön viime vuoden tilinpäätöstä ei ole vieläkään tarkastettu.

Muumikahvilaketjua pyörittävä Cafee of cartoons -yhtiö on ollut korviaan myöten veloissa, ja toiminta kannattamatonta. Yhtiö on turhaan hakenut uutta riskipääomaa markkinoilta. Muumikahvilaketju pyrki laajentumaan jopa Euroopan laajuiseksi.

Käytännössä ketjun laajentuminen kuihtui nopeasti kokoon. Tukholmaan perustettu Mumin Kaffe sulki ovensa viime talvena. Tänään yhtiön verkkosivuilla on kuvat kolmesta muumikahvilasta: Helsingin Kruununhaka, Fabianinkatu ja Stockmann. Stockmannin Mumin Kaffe on suljettu.

Lue lisää: Muumikahvilaketjun omistajat täydessä riidassa, yhtiö hakee yrityssaneeraukseen, rikosilmoitus Ruotsissa: Kuka on Haisuli?

Rovaniemen muumikahvilan jatko katkolla: "Toimitilan irtisanominen tuli täytenä yllätyksenä"

Muumikahvilayhtiö Cafee of cartoons päätti jatkaa saneerausmenettelyä