Talvivaaran ympäristövahinkoja puidaan vielä KKO:ssa – Perä ja Lammassaari saivat rajoitetun valitusluvan

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt rajoitetun valitusluvan Talvivaara Sotkamon toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimineelle Pekka Perälle ja tuotantojohtajana toimineelle Lassi Lammassaarelle. Valituslupa koskee ympäristön turmelemista koskevan rangaistussäännöksen tulkintaa. Tulkittavana on, täyttyykö rikoksen tunnusmerkistö tilanteessa, jossa haitallisten aineiden määrä on ollut huomattavasti ympäristöluvassa arvioitua suurempi, mutta luvassa ei kuitenkaan ole asetettu aineille tarkkoja päästörajoja, KKO kertoo tiedotteessa.

Asiassa on kyse Talvivaaran kaivoksen jätevedessä ilmenneistä haitallisen suurista natrium-, sulfaatti- ja mangaanimääristä. Hovioikeus katsoi alkukeväällä antamassaan tuomiossa, että lupa ei oikeuta päästöjä, jos ne poikkeavat olennaisesti lupaharkintaan annetuista tiedoista.

Perä tuomittiin hovioikeudessa kuudeksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Käräjillä hänet oli tuomittu perusmuotoisesta ympäristön turmelemisesta sakkoihin. Lammassaari tuomittiin käräjillä ja hovissa sakkoihin ympäristön turmelemisesta.

KKO myönsi Perälle valitusluvan myös hovioikeuden menettelyä koskevasta kysymyksestä.

Yhtiön toimitusjohtajana toimineen Harri Natusen valituslupahakemusta ei vielä ratkaistu. Hänet tuomittiin hovioikeudessa ympäristön turmelemisesta sakkoihin.