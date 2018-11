Aktivistit sotkeneet viesteillään HK Scanin pääkonttorilla Turussa, muistutukseksi muovinen sika

Aktivistit ovat sotkeneet viesteillään lihatalo HK Scanin pääsisäänkäyntiä yhtiön Turun pääkonttorilla.

Seinään kirjoitetulla: "Älkää ostako lihaa" -viestillä aktivistit ilmeisesti ovat halunneet ottaa kantaa viime viikolla yhtiön Forssan teurastamolla tapahtuneeseen sikakuorman purkutilanteeseen. Purkutilanteesta nousi kohu lenkkeilijän Facebook-postauksesta.

HK Scanin ovelle Turussa oli niin ikään paikalle jätetty pieni muovinen sika.

Lihatalon toimitusjohtaja Jari Latvanen otti kantaa yhtiön keskiviikon tulosjulkistuksessa myös Forssan sikakuorman hakkaamisväitteeseen: "Aivan tuulesta temmattu"

"Homma on sitä, mitä Euroopassakin. Pääkonttorilla viikonloppuna on sotkettu meidän seiniä ja tuotu sinne muovisika. Aktivistit toimivat tällä tavalla. Eläinten hyvinvoinnista emme tingi. Se on osa laatu- ja vastuukysymystä koko tässä arvoketjussa", Jari Latvanen kertoi tuoreesta provokaatiosta HK Scanin pääkonttorilla Turussa.

Viestintäjohtaja Mikko Saariaho arveli, että seinien sotkemisessa kyse on voimakkaasta viestintäkampanjasta. "Sosiaalisen median aikana aallot vahvistuvat."

Saariahon mukaan "koko alan on syytä olla nyt hereillä:

"Koko toimialalle paras vastaisku on se, että toimintatavat ovat korkealaatuiset ja huolehditaan eläinten hyvinvoinnista."

”Suhtaudumme kaikkiin meihin kohdistuviin epäilyihin hyvin vakavasti ja selvitämme tapaukset. näin toimittiin forssassakin viipymättä yhdessä viranomaisten kanssa.”

Jäljet pääkonttorin seinästä on jo puhdistettu.

HK Scan on julkaissut videonauhan ja tiedotteen kyseisestä sikakuorman purkutilanteesta Forssassa:

"Filmi on katsottu kokonaisuudessaan yhdessä viranomaisten kanssa ja olemme julkaisseet siitä osan. olemme tässä täysin läpinäkyviä", Latvanen kommentoi kohua yhtiön osavuosikatsauksen julkistustilaisuudessa keskiviikkona.

”Videossa ei ole mitään epäasiallista. Siat kulkevat autosta ulos rauhallisesti ja maata haistellen. Kuljettajan toiminta on rauhallista ja esimerkillistä ”, toteaa HK Scanin videonauhasta myös Eviran Forssan yksikön johtava tarkastuseläinlääkäri.

HK Scan korosti viime viikon keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa, että eläinten hyvinvointi läpi koko ketjun on yhtiölle erittäin tärkeää ja yhtiö suhtautuu asiaa koskeviin palautteisiin erittäin vakavasti. HK Scanin mukaan sen kaikissa teurastamoissa on tallentavat valvontakamerat eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Valvontakamerat on asennettu myös Forssassa sikojen purkualueella.

HK Scanin toimitusjohtaja Jari Latvanen sanoo yhtiön näyttäneen myös viranomaisille koko filmin kyseisestä sikojen purkutilanteesta: "Siellä ei ole mitään tapahtunut."

Hämeen poliisi on itse päättänyt aloittaa esiselvityksen myös siitä, onko HK Scanin eläinkuljetuksessa ja eläinten siirrossa tuotantotiloihin tapahtunut eläinten kaltoin kohtelua, ja onko asiassa syytä epäillä rikosta.

Hämeen poliisille on tehty rikosilmoitus myös kunnianloukkauksesta koskien tuotantoeläinten kohteluun liittyvää Facebook-päivitystä.

