Kasvua 40 prosenttia vuodessa kymmenen vuoden ajan – Presidentti Niinistö myöntää vientipalkinnon Seinäjoelta ponnistaneelle yritykselle

Tiedonhallintapalveluja tarjoava M-Files on kasvanut alkuperäisistä Seinäjoen ajoista kansainvälisille markkinoille. Ei nyt sentään IBM:n tai Microsoftin kokoon, vaikka niiden kanssa kilpaileekin, mutta liikevaihtoa on jo melkein 53 miljoonaa euroa ja asiakkaita sadassa maassa.

"Kasvu on ollut 40 prosenttia viimeiset kymmenen vuotta. Alan globaali kasvu on 5–6 prosenttia ja meidän kasvu on yli viisi kertaa nopeampi kuin markkinoiden kasvu", M-Filesin toimitusjohtaja Miika Mäkitalo kertoo.

Siksi M-Files saa tänään presidentti Sauli Niinistöltä kansainvälistymispalkinnon. Kategoria on kasvuyritys.

"Meidän kunnianhimo on kansainvälisillä markkinoilla ja tämä on tunnustus sille", Mäkitalo kommentoi palkintoa. Presidentti Niinistö antaa palkinnon tänään keskiviikkona.

M-Filesin suurin kasvu tulee ulkomailta.

Yrityksen idea on tarjota työkalut dokumenttien hallintaan. Ohjelmiston avulla voi hallita kaikkia tiedostoja riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat.

Yrityksen alkujuuri tosiaan on Seinäjoella. Arkkitehtien työtä helpottavista ratkaisuista erotettiin nykyinen toiminta vuonna 2000.

"Tuote tuli markkinoille vuonna 2005. Nyt työntekijöitä on vajaa 500, joista 300 Suomessa ja reilu sata USA:ssa", Mäkitalo kertoo.

Muut palkinnon saajat ovat Icare Finland (tulokasyritys) ja Kasvu Open (yhteisö).