Suurpanimoiden tuotannosta jo liki puolet on alkoholittomia juomia – uusi toimitusjohtaja Riikka Pakarinen ajaa kotimaisen viljan käyttöä ja oluen veronalennusta

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtajana aloittaa vuoden vaihteessa pääministerin EU-neuvonantaja, entinen europarlamentaarikko Riikka Pakarinen, 37.

Pakarisen mukaan alkutuotanto on erityisen lähellä hänen sydäntään.

"Sen alueen tunnen parhaiten. Olin meppinäkin maatalousvaliokunnassa. Panimoala luo edellytyksiä tuotannolle ja tuo maaseudulle työtä", Pakarinen kertoi MT:lle Panimoliiton tiedotustilaisuudessa perjantaiaamuna Helsingissä.

Pakarinen haluaa työllään varmistaa, että panimoala käyttää jatkossakin kotimaista viljaa.

Yksi keskeisimmistä tavoitteista panimoalalla on saada oluen verotusta alas. Suomalaisen oluen vero on EU:n korkein.

Panimoliiton hallituksen puheenjohtajan Lasse Ahon mukaan olutvero on Suomessa yli 18-kertainen Saksaan verrattuna.

"On kohtuutonta, että toimialaa pidetään veroautomaattina", Aho sanoo ja huomauttaa, että panimoala tuo vuosittain yli kahden miljardin euron verotulot valtion kassaan.

Tanskassa olutveroa laskettiin 25 prosentilla alan kannattavuuden ja työllisyyden parantamiseksi.

Pakarisen mielestä sama temppu pitäisi tehdä Suomessa panimoalan kilpailukyvyn ja kasvun tukemiseksi. Hän ei kuitenkaan ole keskustellut asiasta Juha Sipilän kanssa, vaikka jatkaakin vuoden loppuun asti pääministerin kabinetissa.

Pakariselle Panimoliiton johtajaksi ryhtyminen tarkoittaa sitä, ettei hän aio asettua vuoden 2019 vaaleissa ehdokkaaksi.

Panimoalan juomista Pakarinen kertoo kuluttavansa eniten kivennäisvesiä, vaikka oluitakin hän mielellään maistelee. Alkoholittomien ja hyvin mietojen alkoholijuomien kulutus on kasvussa. Panimoliiton jäsenyritysten tuotannosta liki puolet on alkoholittomia virvoitus- ja energiajuomia.

Toimitusjohtajana Pakarisen sydäntä lähellä ovat panimoalan vastuullisuus ja ympäristökysymykset.

Hän aikoo kiertää jäsenyrityksissä keskustelemassa suunnista, joihin yritykset haluavat alaa kehittää. Panimoliitolla on kuusi jäsentä, joiden joukkoon kuuluvat Suomen suurimmat panimot. Yhteensä panimoalalla toimii Suomessa toistasataa yritystä. Panimoliiton mukaan ei ole mitään estettä sille, etteivätkö pienetkin panimot voisi liittyä sen jäseniksi.

Panimoteollisuus työllistää suoraan noin 1 700 henkilöä ja koko arvoketjussa työntekijöitä on noin 26 000.

Kahden lapsen äiti Riikka Pakarinen on kotoisin Varkaudesta ja asuu nykyisin Espoossa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Pakarinen on keskustan entinen varapuheenjohtaja ja työskennellyt myös ulkoministeriössä ja Metsäteollisuuden edunvalvontapäällikkönä.

Pakarista ennen Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliittoa luotsasi seitsemän vuoden ajan Elina Ussa, joka siirtyi jo viime toukokuussa Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiComin toimitusjohtajaksi.