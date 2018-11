Tuohiniitty Euroopan bioenergiajärjestön puheenjohtajaksi

Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty on nimitetty torstaina Euroopan bioenergian kattojärjestö Bioenergy Europen puheenjohtajaksi. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka on valittu tehtävään.

Kaksi viime vuotta järjestöä on luotsannut latvialaisen bioenergiayhdistyksen Latbion Didzis Palejs.

Tuohiniitty jatkaa Bioenergia ry:n toimialapäällikkönä luottamustoimensa aikana, joka kestää kaksi vuotta.

Tuohiniitty on toiminut Bioenergy Europen hallituksessa vuodesta 2015 lähtien.

"Puheenjohtajan toimi on hyvä paikka osallistua keskusteluun bioenergian tulevaisuudesta Euroopassa ja energiapolitiikasta laajemminkin", Tuohiniitty toteaa.

Bioenergy Europe on vuonna 1990 perustettu Brysselissä toimiva alan edunvalvonta- ja kehittämisjärjestö. Järjestöllä on 40 kansallista jäsenjärjestöä sekä 100 kumppanuusjäsentä. Sen alla toimii neljä verkostoa: European Pellet Council (EPC), International, European Industry of Pellet Suppliers (EIPS) ja International Biomass Torrefaction Council (IBTC).