Tero Hemmilästä HK Scanin toimitusjohtaja

HK Scanin hallitus on nimittänyt maa- ja metsätaloustieteen maisteri Tero Hemmilän HK Scan Oyj:n toimitusjohtajaksi.

Hemmilä siirtyy HK Scanin toimitusjohtajaksi Yaran Nordic-alueen kaupallisen johtajan tehtävästä. Hemmilä aloittaa HK Scanissa viimeistään maaliskuun 2019 aikana. HK Scan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.

Tero Hemmilä on toiminut Yaran Nordic-alueen kaupallisena johtajana vuodesta 2015 lähtien. Tätä ennen hän oli Yara Suomen toimitusjohtaja vuosina 2010 - 2015. Hemmilä on työskennellyt HKScan-konsernissa vuosina 1997–2010 eri tehtävissä muun muassa lihaliiketoiminnasta vastaavana johtajana, alkutuotannosta vastaavana johtajana sekä yhtiön strategia- ja kehitysjohtajana.

Lisäksi Hemmilä on toiminut HK Scanin hallituksessa vuosina 2011–2016. Hän oli jo aiemmin vuonna 2016 ehdolla HK Scanin toimitusjohtajaksi.

“On hienoa, että pääsemme tekemään yhteistyötä Tero Hemmilän kanssa. Hän edustaa monipuolista elintarvike- ja lihaliiketoiminnan tuntemusta, jota muutostilanteessa tarvitaan. Uskon, että hän saa vietyä nopeasti läpi uudistuksia, joilla parannamme yhtiön kannattavuutta. Toivotan Teron lämpimästi tervetulleeksi HK Scaniin”, sanoo HK Scanin hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.

”HK Scanin Tilalta haarukkaan -strategia on selkeä ja vahva, mutta sen toimeenpano ei ole tuonut toivottua muutosta yhtiön kannattavuuteen. Keskitymme entistä määrätietoisemmin toimenpiteisiin, jotka parantavat yhtiön kustannuskilpailukykyä. Meillä on edelleen paljon tekemistä yhtiön tuotantotehokkuuden kehittämisessä ja Rauman yksikön toiminnan vakauttamisessa. HK Scanilla on vahvat kuluttajabrändit, paljon hyviä tuotteita ja vahva asema kuluttajien ruokapöydässä. Uskon vahvasti, että yhdessä henkilöstön kanssa saamme parannettua yhtiön kilpailukykyä”, sanoo HKScanin tuleva toimitusjohtaja Tero Hemmilä.