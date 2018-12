Pitopalveluyrittäjä toivoo piirakkapulikalle uutta ottajaa Tuupovaarassa – yrityskauppaan kannattaa varata aikaa

Piirakkapulikka keinahtelee joen­suulaisen pitopalveluyrittäjän Liisa Hämäläisen käsissä. Ohrapiirakan rukiisia kuoria näyttäisi syntyvän kuin itsestään.

Hämäläinen valmisti ja raaka­pakasti sata ohrapiirakkaa keskiviikkona. Hän paistaa piirakat itsenäisyyspäivänä ja toimittaa ne tilaajalle samana päivänä.

Liikevoiton, myyntikatteen ja liikevaihdon rinnalla vuodessa valmistettujen karjalanpiirakoiden määrä voisi olla yksi Hämäläisen pitopalveluyrityksen Paimentytön Tuvan tilinpäätöksen tunnusluvuista.

Viime vuodet piirakkaluku on ollut 10 000 vuodessa.

Hämäläinen toivoo, että pitopalveluyrityksen tunnusluvut herättäisivät kiinnostuksen jossain sellaisessa henkilössä, joka haluaisi jatkaa hänen yritystoimintaansa. Yritys ja kiinteistö, jossa sijaisevat pitopalveluyrityksen tilat, ovat myynnissä.

Paimentytön Tupa sijaitsee Tuupovaaran Öllölässä vanhan kyläkaupan tiloissa, joka sulki ovensa yhdeksän vuotta sitten. Kyläkaupan perusti aikanaan Hämäläisen puolison isä vuonna 1947.

”Ei sitä muutama vuosikymmen sitten olisi uskonut, miten elämä kylillä hiipuu. Ensin meni kyläkoulu ja sitten lopetettiin kauppa. Mutta pitopalvelu­asiakkaita on onneksi riittänyt.”

Kun kyläkoulu aikanaan lakkautettiin, Hämäläisen yrittäjäura alkoi. Hän kertoo olevansa tällä hetkellä Tuupovaaran ainoa pitopalveluyrittäjä.

”Vuokrasin koulun ja aloitin pitopalvelu- sekä majoitustoiminnan. Toiminta koululla piti lopettaa muutaman vuoden kuluttua sisäilmaongelmien takia. Olin juuri saanut toiminnan hyvään vauhtiin.”

Vaikka Hämäläinen on seurannut aitiopaikalta, miten kyliltä ovat hävinneet sekä koulut että kyläkaupat, hänellä on vahva usko siihen, että yrittämisen edellytykset ovat olemassa.

”Uskallusta heittäytyä ja kovaa työntekoa yrittäminen vaatii, mutta pelkästään meillä Tuupovaarassa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi kotiseutu- ja luontomatkailun saralla.”

Jostain löytyy joku tai jotkut jatkamaan yritystä sekä kehittämään uutta yritystoimintaa Öllölään. Hämäläinen on toiveikas.

”Se ei käy, että ovet vain laitettaisiin kiinni”, puuskahtaa Hämäläinen, joka kertoo puhuneensa yrityksen myymisestä avoimesti jo jonkin aikaa.

Yhtä avoimesti moni on kysynyt 72-vuotiaalta yrittäjältä, että vieläkö sinä Liisa teet.

”Ja teenhän minä, tulevallekin viikonlopulle on useampi tilaus. Pikkujoulukausi on vuoden kiireisintä aikaa, kinkkuja on jo paistettu”, kertoo Hämäläinen iloisesti hymyillen.

Oman tuvan lisäksi pitopalveluyrittäjä järjestää ruokailut ja kahvitukset sinne minne asiakas haluaa.

Suomen Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija Mika Haavisto kehottaa pitämään myytävän yrityksen kiinnostavana myyntikohteena, kannattavana ja kasvavana.

”Ostajan löytäminen on tutkimusten mukaan yrityskaupan suurimpia haasteita. Sitä haastavampaa on löytää ostaja, mitä kauemmin myyjä lykkää myyntiprosessin aloittamista”, Haavisto sanoo.

Haavisto kehottaa varaamaan yrityskauppaan noin vuoden, jos yritys on myyntikelpoinen.

”Jos näin ei ole, pitää aikaa varata enemmän, jopa useita vuosia, jotta muutama peräkkäinen tilikausi näyttää lukujen valossa hyvältä.”