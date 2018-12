Bella-Veneet Ruotsiin Nimbukselle myynyt Raimo Sonninen noussee Kuopion verokalenterin tähdeksi

Ruotsalainen venevalmistaja Nimbus Boats Sweden AB on ostanut 28.11.2018 Bella-Veneet Oy:n koko osakekannan.

Bella-Veneet Oy:n perustaja ja konsernia monin yritysostoin ja venemallistoimn kehittänyt Raimo Sonninen vaikenee kauppasummasta:

"Verokalenterista sen sitten vuoden kuluttua näkee", Sonninen vastaa Maaseudun Tulevaisuudelle.

Yrityskaupan hintaa ei paljastettu vielä tässä vaiheessa.

Venetehtaan kiinteistöt, joissa tuotanto tapahtuu, eivät sisälly kauppaan. Bella-Veneet Oy:n perustaja Raimo Sonninen ostaa kiinteistöt ja vuokraa ne pitkällä vuokrasopimuksella Bella-Veneet Oy:lle. Jo aiemmin Bella-Veneet Oy:n omistukseen siirtyneen Flipper Marin AB:n veneliiketoiminta siirtyy myös Nimbus Boats Sweden AB:lle. Bella-Veneet Oy:n työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä uuden omistajan palveluksessa.

Bella-Veneet Oy on toiminut Raimo Sonnisen johdolla vuodesta 1970. Venetehtaita on Kuopiossa kolme ja Luodossa yksi. Henkilöstön määrä näissä on 150. Yrityksellä on kolme lasikuituvenemallistoa – Bella, Flipper ja Aquador – sekä uusi Falcon-alumiinivenemallisto. Viennin osuus on 78 prosenttia, ja se suuntautuu 25 maahan.

Yhteistyö Mercury-moottorivalmistaja Brunswick Marinen kanssa alkoi vuonna 2003, kun se tuli Bella-Veneet Oy:n osa-omistajaksi 36 prosentin osuudela. Yhteistyö jatkuu myös kaupan jälkeen.

Nimbuksen pääkonttori sijaitsee Göteborgissa. Nimbus Group on yksi Euroopan johtavista vapaa-ajanvenevalmistajista. Yhtiö valmistaa ja myy Nimbus-tuotemerkin lisäksi myös Alukin- ja Paragon Yachts -tuotemerkkejä maailmanmarkkinoille.

Nimbuksen liikevaihdon arvioidaan vuonna 2018 olevan 500 miljoonaa Ruotsin kruunua, ja yhtiöllä on 145 työntekijää. Nimbus Boats aloitti toimintansa vuonna 1968 ja se on yksi Euroopan johtavista vapaa-ajanvenevalmistajista.

Raimo Sonnisen mukaan Bella-Veneiden liikevaihto oli viime vuonna noin 24 miljoonaa euroa ja liikevoitto lievästi tappiolla. Kuluvana tilivuonna hän arvioi yhtiön liikevaihdon nousevan 27–28 miljoonaa euroon ja liikevoiton yli miljoonaan euroon.

Veneitä valmistuu tänä vuonna Bella-Veneiden neljässä tehtaassa noin 850 kappaletta.

"Venemarkkinat ovat tervehtyneet sen jälkeen, kun Kesko myi tappiollisen Yamarin-liiketoiminnan Yamahalle, joka valmistaa veneitä vain tilausten mukaan", Sonninen arvioi Suomen venekauppaa.

Venetehtaat Kuopiossa ja Luodossa jatkavat toimintaansa, ja tuotanto mahdollisesti jopa laajentuu:

"Kaikki tehtaat tarvitaan. Nimbus haluaisi aloittaa uuden mallin valmistuksen, ja muotit sekä valmistus tapahtuisi Suomen-tehtailla", Sonninen kertoo Nimbuksen jatkosuunnitelmista.