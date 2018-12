Atrian Gröhn kommentoi Leijan lähtöä kilpailijalle: "Toivotan menestystä"

"Totta kai se harmittaa. Mutta työelämä on tällaista, joku tulee ja joku lähtee."

Näin Atria-konsernin toimitusjohtaja Juha Gröhn kommentoi Atria Suomen varatoimitusjohtaja Jari Leijan lähtöä HKScanin palvelukseen.

Gröhnin mukaan Leijan siirtyminen kävi niin, että tämä ilmoitti sopimuksestaan uuden työnantajan kanssa, työsuhde päätettiin.

Taustalla ei ole ei ole neuvotteluja tai yhteisymmärrystä HKScanin kanssa.

"Sellaista yhteisymmärrystä firmojen välillä ei ole", Gröhn sanoo painokkaasti.

"Jari oli atrialainen mies, hän oli meillä kuitenkin kuusi vuotta. Toivotan hänelle menestystä. Kyllä me tästä selviämme."

Atria tiedotti tiistaina Leijan jättävän tehtävänsä välittömästi ja siirtyvän toisen työnantajan palvelukseen. HKScan puolestaan ilmoitti, että Leijan "työsuhteen aloitusajankohta kommunikoidaan myöhemmin".

Gröhn ei kerro, mitä Leijan johtajasopimukseen on kirjattu. Kilpailunrajoitteita eli karenssiaika siellä kuitenkin on eli jakso, jona ei voi siirtyä kilpailijan palvelukseen. Gröhn ei kerro, kuinka pitkä se on.

Kuukausia?

"On, on, on!"

Puoli vuotta?

"En kerro."

Voiko rahalla päästä siirtymään nopeammin eli maksaa sopimussakot?

"Sellaisesta asiasta ei ole keskusteltu", Gröhn sanoo, vaikka on toki kuullut sellaista tapahtuvan.

Olisiko Atria kiinnostunut ostamaan HKScanin nautaliiketoiminnan, jos se menee myyntiin? Entä olisiko huono asia koko alan ja vaikkapa kaupan neuvottelujen kannalta, jos iso kilpailija hajoaisi palasiksi?

Gröhnillä on sama vastaus molempiin kysymyksiin:

"En ota mitään kantaa."