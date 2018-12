Vapon huutokaupan hittituote on 10–30 hehtaarin kosteikko

"Osta maata, sitä ei enää valmisteta", kuuluu edesmenneen yhdysvaltalaiskirjailijan Mark Twainin (1835 – 1910) tunnettu sitaatti.

Hieman samalla periaatteella myy energiayhtiö Vapo huutokaupalla itselleen tarpeettomiksi käyneitä suo- ja maa-alueitaan. Vapon toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan kauppa myös käy: kosteikkoja, lampia, suomaata, metsää ja entisiä turvetuotantoalueita.

"Koko ajan huutokaupataan. Tähän mennessä on myyty yhteensä 12 000 hehtaaria. Suurin yksittäinen kauppa tehtiin Tornatorille", Tempakka kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Vapo ja metsän omistukseen keskittyvä Tornator sopivat syyskuussa 5 300 hehtaarin maakaupoista metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Tiloja ja metsäaloja kuului tähän kauppaan noin 90.

Torstaina kohteita oli huutokaupat.com-sivustolla parhaillaan torstaina myynnissä 26. Sallasta Pudasjärvelle ja Kivijärveltä Vimpeliin ja Lounais-Suomen Karvialle. Suota, metsätiloja, maa-alaa. Huudot näiden osalta sulkeutuvat monen kohteen kohdalla sunnuntaina.

Vapon maanmyynnistä vastaavan projektin johtajan Pasi Koiviston mukaan kosteikot näyttävät olevan hyvinkin kysyttyjä, "hittituote".

"10–30 hehtaarin kosteikkoja on myyty niin metsästäjille kuin luonnon tarkkailijoillekin."

Ensimmäiset ostavat kosteikon metsästystarkoitukseen ja jälkimmäiset varmistaakseen, ettei suolla varmasti metsästetä.

Vesa Tempakka kertoo jonkinlaisesta hintaennätyksestä, kun eräs metsästäjä halusi ostaa Vimpelistä 1,8 hehtaarin lammen itselleen. Kauppahinta? 7 000 euroa hehtaarilta.

Vapo on tehnyt Huutokaupat.comin kautta jo 110 kauppa. 12 000 myydystä hehtaarista 64 prosenttia on ollut metsää, 21 prosenttia suonpåohjaa, 12 prosenttia turpeen totantoaluetta ja kolme prosenttia muita alueita kuten peltoa ja kosteikkoja. Puuta projektissa on myyty yli 150 000 kuutiometriä.

Pienin erikseen myyty alue on noin hehtaarin maantienpätkä Hankasalmella.

Alkuun Vapo pyrki myymään omistamiaan suoalueita yhtenä kokonaisuutena. Vapo pani lokakuussa 2016 myyntiin 100 000 hehtaarin maaomaisuutensa. Yhtiö perusteli suunnitelmaa tarpeella irrottaa pääomia muun liiketoiminnan kehittämiseen. Yhtenä könttänä Vapo ei kuitenkaan maa-alueitaan saanut kaupaksi.

Myyntiin tarjottavat maat sisältävät turvetuotantoon soveltuvien alueiden lisäksi metsää, maatalouden käyttöön soveltuvia entisiä turvetuotanto­alueita sekä turvetuotannon tukialueita.

Vapo pitää myynnissä noin 50 000 hehtaaria. Koko ajan on myytävissä jotain, pala kerrallaan ja eri puolilla Suomea. Loput 50 000 hehtaaria ovat turpeentuotannon reservimaina.

Vapon tavoitteena on saada maakaupoista yhteensä noin 50 miljoonaa euroa usean vuoden aikana. Tämän vuoden myyntitavoite on 10 miljoonaa euroa, ja se ylittyy Koivikon mukaan.

