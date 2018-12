Veikkaus paljastaa: Nämä viisi ovat Suomen onnekkaimmat Lotto-kunnat

Veikkauksen tilasto paljastaa, että tämän vuoden onnekkaimmat Lotto-kunnat ovat Ruokolahti, Kempele, Haapavesi, Hamina ja Forssa.

Ruokolahdella on voitettu Lotossa tänä vuonna 3225 euroa asukasta kohden, kun mukaan lasketaan kaikki kuntaan osuneet Loton voitot. Ruokolahti on vetänyt selkeän kaulan seuraavaan, sillä kakkosena listalla on Kempele, jossa voitot asukasta kohden ovat 584 euroa.

Haapavesi on listalla kolmas 377 eurolla, Hamina neljäs 336 eurolla ja Forssa viides 149 eurolla.

Veikkaus kertoo, että jokaiselle viidelle paikkakunnalle on osunut tänä vuonna miljoonaluokan päävoiton lisäksi lukuisia pienempiä voittoja.

Lotossa on mennyt jakoon vuoden 2018 aikana 14 kappaletta seitsemän oikein -täysosumia. Niiden lisäksi suomalaisten suosikkipelissä on voitettu tänä vuonna noin 6,7 miljoonaa muuta voittoa.

Veikkauksen tekemässä laskelmassa ei ole mukana alle 2000 asukkaan kuntia.