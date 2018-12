LSO Osuuskunta puolustautuu valtapelisyytöksiltä: "Olemme kaikkien osakkeenomistajien asialla"

"Meidän on tarkoitus palata LSO Osuuskunnan puolelta tähän (syytöksiin) tiedotteella ihan lähiaikoina. Tässä on syyllistetty ja ammuttu meitä vähän syyttä", vastaa HK:Scanin hallituksen jäseneksi viime perjantaina noussut Jari Mäkilä Maaseudun Tulevaisuudelle.

Mäkilä johtaa myös HKScanin suurimman omistajan LSO Osuuskunnan hallintoneuvostoa.

Perjantaina 14. joulukuuta kolme HKScanin hallituksen jäsentä ilmoittivat eroavansa. HKScan tiedotti Marko Onnelan, Riitta Palomäen ja Tuomas Salusjärven eroamisesta HKScanin hallituksesta viime perjantaina iltapäivällä.

Perjantaina ilmestyi myös Talouselämä-lehti, joka kansijutussaan kertoi otsikolla "Härskiä valtapeliä HKScanissa", kuinka tuottajaomistajat pelaavat pörssiyhtiön kulisseissa.

Onko kyseessä LSO:n sisäinen välienselvittely eri tuotantosuuntien – sianlihan, naudanlihan ja siipikarjan tuottajien välillä, Jari Mäkilä?

"Ei missään nimessä. Kyseessä ei ole tuotantosuuntien välienselvittely. Eikä myöskään minkäänlainen ulkoinen valtapeli, vaan ainoastaan huoli yhtiön taloudellisesta suorituskyvystä."

Talouselämä -lehti syytti pitkässä reportaasissaan, että tuottajaosuuskunnan vallankäyttö rikkoo sääntöjä pörssiyhtiöiden hyvästä hallintotavasta. Kyse on itsesääntelykoodista, jonka mukaan muun muassa vähemmistöomistajia ja velkojia on kohdeltava tasapuolisesti.

"Korostan, että olemme kaikkien osakkeenomistajien asialla. Päätökset on tehty lain ja hallintokoodin mukaan", Mäkilä vastaa.

Jari Mäkilä on sianlihaa Oripäässä tuottava maatalousyrittäjä.

LSO Osuuskunta on HKScanin suurin osakkeenomistaja. Osuuskunnan osuus osakkeista on 34,88 prosenttia, mutta äänivaltaisten K-osakkeiden kanssa osuuskunta hallitsee 69,25 prosentin enemmistöosuutta yhtiöstä. K-osakkeita on myös toisella suurella osuuskunnalla, ruotsalaisella Lantmännenilla. Lantmännenin omistus on hallintorekisterissä eikä se näy suurimpien omistajien listalla.

HKScanin hallituksen muodostavat hallituksen puheenjohtajaksi 27.11. kokouksessa nostettu Reijo Kiskola. Siihen saakka puheenjohtajuutta hoitanut broileriyrittäjä Mikko Nikula vaihdatettiin Kiskolaan mitä ilmeisimmin osuuskunnan esityksestä.

Hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola toteaa Kauppalehden haastattelussa maanantaina, että "joukkoeron jälkeen HKScanissa on runsaasti avoimia hallituspaikkoja. Täydennykset pitää löytää nopeasti, sanoo välikauden toimitusjohtaja".

HKScan on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön hallituksen täydentämiseksi. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan HKScanin mukaan tammikuun 2019 toisella viikolla.

Ruotsalaisen Lantmännenin edustajat HKScanin hallituksessa ovat toimitusjohtaja Per Olof Nyman ja Lantmännen Cerealia -liiketoiminnan johtaja Carl-Peter Thorwid. Thorwid nousi varajäsenestä varsinaiseksi hallituksen jäseneksi, kun Onnela, Palomäki ja Salusjärvi erosivat.

Maaseudun Tulevaisuuden tavoittamat Marko Onnela ja Tuomas Salusjärvi eivät kommentoi syitä eroamisiinsa yhtiön hallituksesta. Marko Onnela on agronomi ja loimaalainen sianlihantuottaja. Riitta Palomäki KTM, on viimeksi työskennellyt Uponorin talousjohtajana.

FT Tuomas Salusjärvi on Valion johtaja, jonka vastuulle kuuluvat tuoteryhmät, tutkimus ja tuotekehitys sekä brändit.

HKScan hallituksesta eronneelle kolmikolle on yhteistä se, että he ilmoittavat olevansa riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Onnelaa lukuun ottamatta kolmikko on ollut riippumaton myös yhtiöstä.

Lue lisää:

Kolme jäsentä lähtee HKScanin hallituksesta - yhtiökokous kutsuttu koolle

Lihantuottajat, ottakaa valta!

Leijan lähtö Atrialta voi tarkoittaa montaa asiaa