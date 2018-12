Sopimukseton brexit aiheuttaisi maitojauhetulpan Euroopan markkinoille – hintavaikutus näkyisi Suomessa

Euroopan ruokamarkkinat kokisivat myllerryksen, jos Britannia eroaa keväällä EU:sta ilman sopimusta.

Sopimukseton brexit olisi shokki, jota kukaan ei halua, ei Lontoossa eikä EU:ssa, sanoo kauppa- ja EU-politiikkaa seuraava johtaja Juha Ruippo MTK:sta.

Tullit menisivät Britannian rajalla WTO-sitoumustasolle ja elintarvikkeiden tarkastukset täysimääräisesti päälle.

Suorat vaikutukset Suomeen eivät Ruipon mukaan ole suuret elintarvikemarkkinoilla, koska Suomen ruokavienti Britanniaan on melko vähäistä.

”Markkinahäiriö tulee epäsuorien vaikutusten kautta. Kun EU-27 vienti tökkii rajalla, niin sitä pyritään viemään muualle sisämarkkinoille.”

”Irlanti on jo syksyn ajan laajentanut naudanlihamarkkinoitaan uusille alueille, Suomeenkin. Seurauksena on Briteissä tyhjenevät ruokahyllyt.”

”Irlantilainen maito menee ensimmäisessä vaiheessa varmastikin nykyistä laajemmin jauheeksi ja on markkinatulppana siellä. Naudanliha on haastava, kun irlantilaisten viennistä pääosa on mennyt britteihin”, Ruippo sanoo.

Pellervon taloustutkimus PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori toteaa tilanteen olevan Irlannille hankala, koska iso osa sen kaupasta paitsi kohdistuu Britanniaan myös kulkee Britannian kautta.

”Uusien logististen reittien etsiminen on tietysti hankalaa.”

”Suurimmat kärsijät ovat kuitenkin Britannian viljelijät, jotka menettävät ison markkinan. EU:n sisämarkkina on kuitenkin huomattavasti suurempi ja sopeutumiskykyisempi ja myös vientikanavat monipuolisemmat”, Arovuori sanoo.

On ilmeisen vaikeaa ennustaa, miten sopimukseton brexit vaikuttaisi tuottajahintoihin Suomessa.

”Valitettavasti minulla ei ole kykyä arvailla brexitin vaikutusta maidon hintaan”, sanoo edunvalvontajohtaja Riitta Brandt Valiolta.

Hän pitää kuitenkin varmana, että Britanniassa ruoka kallistuu, jos brexit on sopimukseton.

”Hintavaikutus näkyy Suomessa, ja sen syvyys on kiinni uusien markkinoiden löytymisestä maailmalta”, Ruippo sanoo.

Koko EU:lle Britannian katoaminen yhteisiltä markkinoilta voi vaikutuksiltaan jopa olla samaa luokkaa kuin Venäjän markkinan sulkeutuminen oli Suomelle.

EU:n maatalousbudjettiin Britannian lähtö tarkoittaa noin kolmen miljardin aukkoa vuositasolla.