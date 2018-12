"Turve on todellinen aarreaitta!" – Vapon aktiivihiilitehdas Ilomantsissa on vasta alkusoittoa

Energia- ja kasvuturpeesta sekä lämmöntuotannostaan tunnettu Vapo on päättänyt rakennuttaa ensimmäisen turpeesta aktiivihiiltä jalostavan tuotantolaitoksen Ilomantsiin.

"Investointipäätös on tehty", kertoi Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka yhtiön järjestämässä tiedotustilaisuudessa torstaina Helsingissä.

Vapolle aktiivihiilitehtaan rakennuttamispäätös on strategisesti merkittävä: yhtiö aikoo kasvattaa ja kehittää turpeista ja muista luonnonmateriaaleista uusia korkean jalostusasteen tuotteita, jotka jatkossa toisivat noin kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta.





Aktiivihiiltä käytetään muun muassa juoma- ja jäteden puhdistuksessa sekä ilman, kaasujen ja erilaisten elintarvikkeiden puhdistuksessa. Vapo tavoittelee aktiivihiilituotteilleen yli sadan miljoonan euron liikevaihtoa pidemmällä tähtäimellä.

Vapo Carbonsin Ilomantsiin rakennettavan laitoksen ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on noin 5 000 tonnia vuodessa. Tehdas on laajennettavissa, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 lopulla. Tehdas työllistää ensimmäisessä vaiheessa noin 50 henkilöä. Valtaosa tuotannosta menee ulkomaille.

Vapo selvitytti tehtaan rakentamista valitun Ilomantsin lisäksi myös Haapavedelle tai Seinäjoelle. Kaikille kolmelle laitospaikkakunnalle yhtiö haki myös ympäristöluvat.





Ilomantsin hyväksi kilpailun ratkaisi suuret ja lähellä sijaitsevat turveraaka-ainevarat sekä Vapon Ilomantsissa jo toimiva pellettitehdas sekä voimala.

Myös Haapavedellä Vapolla on turvetuotantoalueita sekä Haapaveden kaukolämpölaitos. Seinäjoella Vapolla puolestaan on lähellä sijaitsevat suuret turvetuotantoalueet.

Vapo Carbons -liiketoiminnasta vastaavan johtajan Jaakko Myllymäen mukaan yhtiö pitää mahdollisena, että se hakee aktiivihiililaitoksille rakennuslupia myös Haapavedelle ja Seinäjoelle.





Uusia tuotteita kehittävän Vapo Venturesin liiketoimintajohtaja Mia Suominen kertoo yhtiön kehittävän laboratoriossaan turpeesta ja biomateriaaleista myös muita korkean jalostusasteen tuotteita. Aktiivihiili on ensimmäinen, joka nyt kaupallistetaan. Aktiivihiilituotteen hinta on kymmenkertainen verrattuna vaikka polttoturpeeseen.

"Turve on todellinen aarreaitta! Monelle turveraaka-aineesta valmistetulle tuotteelle voisi avautua kansainväliset markkinat. Se vaatii vielä paljon panostusta kehitystaä ja malttia", agronomi ja maa- ja metsätieteiden tohtori Mia Suominen sanoo.