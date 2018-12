Tuoreen tutkimuksen mukaan tuulivoima on ydinvoimaa edullisempi tapa tuottaa sähköä. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) syyskuussa julkaiseman vertailun perusteella maalla sijaitsevan tuulivoimalan tuotantokustannus on 41,4 euroa megawattitunnilta.

Ydinvoiman kustannus megawattitunnille on 42,4 euroa. Tuulivoiman hinta on alentunut kasvaneen yksikkökoon sekä alentuneiden käyttö- ja kunnossapitokustannusten takia. Sitä on painanut alas myös pidentynyt käyttöaika.

Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki pitää tulosta kuitenkin ydinvoimalle myönteisenä. Sääriippuvaisuuden vuoksi kaikkea sähköntuotantoa ei voida perustaa tuulivoimalle, vaikka se olisi kustannuksiltaan edullisinta.

”On herkullista asettaa kaksi tuotantomuotoa vastakkain. Tosiasiassa kun lisäämme maailmalla ja Suomessa tuulivoimaa, se korostaa ydinvoiman merkitystä. Meillä täytyy olla tasapainottamassa perusvoimaa”, Hemminki sanoo.

LUT:n tutkimus tukee Hemmingin kommenttia. Jos tuulivoimaa varastoitaisiin kulutushuippujen kattamiseksi, sen kustannus nousisi yli 56 euroon megawattitunnilta.

Hemminki sanoo, ettei hintavertailun tulos tullut hänelle yllätyksenä. Siihen, miten Fennovoiman ydinvoimahankkeen omistajat ovat arvioineet kannattavuuden investointihetkellä, hän ei ota kantaa. Usein ostajat haluavat omistukseensa erilaisia sähköntuotantomuotoja.

Valmistuessaan Hanhikivi 1 tuottaa noin kymmenesosan Suomen sähkönkulutuksen tarpeesta. Hiilidioksidipäästöjen kitkemiseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan tulevaisuudessa myös ydinvoimaa, Hemminki huomauttaa.