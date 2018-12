New Yorkin pörssikurssit elpyivät, yhdysvaltalainen delegaatio lähdössä Kiinaan

New Yorkin pörssin eeppiseksi kuvailtu syöksylasku päättyi vihdoin keskiviikkona, kun pörssin kolme tärkeintä indeksiä päätyivät plussalle. Washington Postin mukaan maailman seuratuin Dow Jones industrial average -indeksi ponkaisi iltapäivällä yli tuhannen pisteen nousukiitoon rikkoen oman pistenousuennätyksensä.

S&P 500 ja teknologiapainotteinen Nasdaq Composite sulkivat noin viisi prosenttia plussalla.

Investointi- ja yritysanalyyseja tekevän konsulttiyhtiön Yardeni Researchin johtaja Ed Yardeni sanoo markkinoiden päivän viestin olleen, ettei muuta pelättävää ole paitsi pelko itse.

Hänen mukaansa viimeaikainen myynti heijasteli pelkoja uhkaavasta taantumasta, joka kuitenkin poistui Amazonin ja muiden jälleenmyyjien raportoitua ennätyksellisestä lomakauden myynnistä.

"Joulupukki on tullut takaisin", hän sanoi.

Yksittäisistä osakkeista muun muassa Facebook ja Amazon nousivat yli kuusi prosenttia. Myös raakaöljyn hinta kipusi. Brent-laadun hinta nousi yli 8,5 prosentilla eli 54 dollariin tynnyriltä.





Ennen keskiviikkoa New Yorkin pörssin luisu oli jatkunut jo neljä päivää. Sijoittajia on huolestuttanut Yhdysvaltojen poliittinen ja taloudellinen turbulenssi. Pörssirallia on aiheuttanut muun muassa puolustusministeri Jim Mattisin ero ja Yhdysvaltojen hallinnon osittainen sulkeminen.

Lisäksi on spekuloitu, että presidentti Donald Trump erottaisi Yhdysvaltain keskuspankin Fedin johtaja Jerome Powellin, jota Trump on kritisoinut kovin sanakääntein. Valkoisen talon taloudellinen neuvonantaja Kevin Hassett yritti keskiviikkoaamuna rauhoitella markkinoita sanomalla, että Powellin työpaikka on sataprosenttisesti turvassa.

Sekasortoa pörssissä on aiheuttanut myös Trumpin yllätyspäätös vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta vastoin hallinnon asiantuntijoiden tahtoa.

Myös Trump yritti keskiviikkona rauhoitella markkinoita ja saada vetäytyneitä sijoittajia takaisin ostamisen makuun. Hänen mukaansa sijoittajilla olisi nyt hyvät ostomahdollisuudet.

"Meillä on yhtiöitä – maailman parhaita, niillä menee todella hyvin", Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

"Niillä on ennätyksenkaltaisia lukuja. Joten uskon, että se on loistava mahdollisuus ostaa. Todella hyvä mahdollisuus ostaa", Trump sanoi.

Japanissa pörssikurssit ovat elpyneet Yhdysvaltojen jalanjäljissä. Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli kaupankäynnin alussa neljä prosenttia plussalla. Laajasti Japanin osakemarkkinoita kuvaava Topix-indeksi oli nousussa 4,11 prosenttia.





Uutistoimisto Bloomberg kertoo lähdetietoihinsa vedoten, että Yhdysvaltojen hallinnon delegaatio matkustaa Kiinaan tammikuun alussa. Kyseessä on Yhdysvaltojen delegaation ensimmäinen henkilökohtainen tapaaminen Kiinan edustajien kanssa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kiinan presidentti Xi Jinping sopivat aselevosta maiden välisessä kauppasodassa.

Bloombergin kahden asiasta perillä olevan lähteen mukaan Yhdysvaltojen delegaatiota johtaa varakauppaedustaja Jeffrey Gerrish.

Valtiovarainministeri Steven Mnuchin sanoi viime viikolla, että Yhdysvallat on keskustellut Kiinan kollegojensa kanssa puhelimitse.

Välirauha kauppasodassa alkoi, kun Trump ja Jinping tapasivat toisensa G20-maiden tapaamisessa Buenos Airesissa joulukuun 1. päivänä. Maat sitoutuivat siihen, etteivät ne aseta toisilleen uusia tullimaksuja 90 päivään. Riippumaton taloustutkimuslaitos Capital Economics epäili kuitenkin tuolloin, ettei presidenttien välinen "aselepo tarkoita todellista käännekohtaa kauppasodassa".

Buenos Airesista palattuaan Trump sanoi, että Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer olisi vastuussa neuvotteluista Kiinan kanssa. Lighthizerin ei kuitenkaan odoteta tulevan mukaan vierailulle Kiinaan.

Yhdysvaltojen delegaation Kiinan-vierailu voi olla merkki siitä, että kahden maailman suurimman talousmahdin kiristyneet välit ovat paranemaan päin.

Maiden välinen kauppasota lähti liikkeelle, kun Trump asetti Kiinalle kovat tullimaksut syyttäen maata epäreilusta kauppapolitiikasta. Kiina puolestaan vastasi asettamalla Yhdysvalloille tullimaksuja. Sen jälkeen maat ovat vuorotellen iskeneet toisilleen tariffeja, joihin on vastattu kostotoimilla.