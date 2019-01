Vuoden luetuimmat jutut: Verkkoyhtiö halusi vetää sähkökaapelin pellon läpi – kieltäytyi maksamasta viljelijälle korvauksia: "Aivan käsittämättömän ylimielistä"

Sähköverkkoyhtiö Caruna aikoo vetää sähkökaapelin paimiolaisen viljelijän pellon läpi. Caruna on kuitenkin kieltäytynyt maksamasta paimiolaiselle viljelijälle korvauksia siitäkin huolimatta, että se on aiemmin maksanut korvauksia joissain tapauksissa.

Paimiolainen viljelijä Mikko Lindberg kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että eräällä yrittäjällä on varasto hänen peltonsa viereisellä maa-alueella. Yrittäjä on tilannut Carunalta uuden sähköliittymän tuota varastoa varten. Carunan muuntaja on Lindbergin pellolla.

Kaapeliasiasta on väännetty jo maaliskuusta lähtien. Silloin Carunan sähköurakointiyhtiön Eltelin kaivinkoneet tulivat Lindbergin pellon laidalle. Tuolloin Elteliltä ilmoitettiin, että heitä oli pyydetty ilmoittamaan Lindbergille, kun kaivuutyöt alkavat. Lindberg ei kuitenkaan ollut nähnyt hänelle luvattuja kaivuusuunnitelmia. Niinpä Lindberg ilmoitti, ettei ilman suunnitelmien näkemistä voi kaivaa.

Huhtikuussa Lindbergille soitettiin, että luvatut suunnitelmat ovat valmiina. Tuolloin sovittiin, että kun sopimuspaperit saadaan valmiiksi, työt voivat alkaa. Pettymys oli kuitenkin suuri, kun Lindberg sai urakointiyhtiö Elteliltä kolme viikkoa sitten kaapelityöhön liittyvän suostumuslomakkeen ja Lindbergille valkeni, ettei suostumuslomakkeessa mainittu mitään hänelle maksettavista korvauksista. Korvausten maksamisesta oli puhuttu jo huhtikuussa, kun kaivuusuunnitelmia käytiin läpi.

Viljelijä päätti soittaa Eltelin edustajalle takaisin.

"Hän sanoi, ettei Caruna maksa mitään korvauksia", hän kertoo.

Lindberg piti jo tuolloin selvänä, että aivan varmasti Caruna maksaa korvauksia.

"Voisin jotenkin ymmärtää, jos pellolta lähtee joku vanha linja pois, eikä siitä makseta korvauksia. Tämmöisestä korvausta pitää ilman muuta maksaa", viljelijä jyrähtää.

Korvausvastuusta selvän tekee viljelijän mukaan se, kun kyse on toisen henkilön täysin uudesta liittymästä, eikä viljelijä voi liittymää itse hyödyntää millään tavalla. Toisaalta tapauksessa hämmentää myös se, että Lindbergin mukaan Caruna on maksanut korvauksia salolaiselle viljelijälle.

"Onhan tämä aivan kohtuuton tilanne", Lindberg kuvailee.

Caruna on vedonnut viljelijän mukaan siihen, että mikäli kaapeli on riittävän suuri, korvauksia maksettaisiin.

"Maanomistajalle se rasite on ihan yksi ja sama", hän muistuttaa.

Sähkökaapeli aiheuttaa alueelle muun muassa rakennuskiellon sekä vaikeuttaa esimerkiksi salaojituksia. Lindberg ei lähde arvioimaan, millaisia kustannuksia hänelle syntyy, jos kaapeli vedetään hänen peltonsa läpi. Tapauksessa ei kuitenkaan ole viljelijän mukaan pohjimmiltaan kyse rahasta.

"Tämä periaatteelliselle tasolle, koska olen paikallisen tuottajayhdistyksen puheenjohtaja. Jos minä menen antamaan ilmaiseksi tällaisia, sen jälkeenhän siihen vedotaan jokaisen kohdalla", Lindberg sanoo.

Caruna on aiemmin maksanut maanomistajille sähkökaapeleihin liittyvistä kaivuutöistä korvauksia noin euron metriltä. Noin euron korvaus metriltä tarkoittaa Lindbergille suunnilleen 700 euroa.

"Siihen laitetaan kaapeli, joka varmaan maksaa ainakin 50 euroa metri. Se, että tällaisesta asiasta riidellään, on aika lapsellista", hän sanoo.

"Aivan käsittämättömän ylimielistä. Kyllä tämä semmoiselta puuhastelulta näyttää", hän tiivistää ajatuksensa Carunan toiminnasta.

Sopan seurauksena Carunan asiakkaana oleva yrittäjä voi olla Lindbergin mukaan ilman sähköjä pahimmillaan useamman vuoden ajan. Hän huomauttaa, että hän viljelee pellollaan kuminaa, joka varaa pellon käyttöön neljäksi vuodeksi. Lindberg myöntää olevansa harmissaan sähköä tarvitsevan yrittäjän puolesta.

Maaseudun Tulevaisuuden torstaina iltapäivällä tavoittama Carunan verkkopäällikkö Henrik Suomi kertoo, että hän on ollut torstaina aamulla yhteydessä viljelijään. Hän huomauttaa, ettei ole vielä täysin käynyt läpi tapausta.

Carunan yleisenä periaatteena on ollut Suomen mukaan se, että pienjänniteverkon kaivuutöistä ei makseta korvauksia. Näissä tapauksissa korvauksia ei ole Suomen mukaan maksettu siksi, että kaapelit ovat palvelleet sitä henkilöä, jonka mailla kaivuutöitä on tehty. Tämän vuoksi myös paimiolaisviljelijälle on kerrottu, ettei korvauksia makseta.

Suomen mukaan Caruna päivittää parhaillaan korvausperiaatteitaan. Päivittämisen taustalla on se, että Caruna tekee jatkossa verkkotöitä myös taajamissa. Kun taajamissa rakennetaan pienjänniteverkkoa, silloin tehdään usein niin sanottua runkoyhteyttä, joka palvelee useampaa asiakasta.

Verkkopäällikkö on pahoillaan siitä, että asian käsittely on kestänyt niin kauan.

"Sinänsä kommunikointi on ollut aivan oikeanlaista. Eri asia on se, onko tilannetta hahmotettu aivan oikein meidän tai muidenkaan puolesta", hän myöntää.