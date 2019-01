Venäläismatkailijoilla kova luotto suomalaisruokaan – Suomi päihittää Ruotsin ja Ranskan

Venäläisille ruuan suomalaista alkuperää tärkeämpää on, että ruoka on Suomesta ostettua.

63 prosentille venäläismatkailijoista on tärkeää, että ruoka on ostettu Suomesta, selviää Tutkimus- ja analysointikeskus TAK:n MT:n tilauksesta tekemästä kyselystä. Vuonna 2010 vastaava luku oli 48 prosenttia.

Ruokaa Suomesta hamutaan, koska sen turvallisuutta pidetään hyvänä. Ruokaa onkin lähes jokaisen matkailijan tuomisissa. Matkailijoiden mukana vietiin ruokaa ja muita elintarvikkeita itärajan yli yli 300 miljoonalla eurolla viime vuonna.

95 prosenttia venäläismatkailijoista pitää suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuutta erittäin tai melko tärkeänä ostomotiivina.

Lähes kaikki venäläismatkailijat pitävät elintarvikkeiden tuotanto- tai ostomaata tärkeinä. Vain kahdelle prosentille vastaajista niillä ei ole väliä.

97 prosenttia pitää suomalaisten tuotteiden maukkautta ja 95 prosenttia tuoreutta erittäin tärkeänä tai tärkeänä ostomotiivina.

Runsaalle kolmannekselle nimenomaan suomalaisuus on tärkeää. Suomalaisuuden merkitys on vähentynyt.

Venäjänkieliset pakkausmerkinnät ja houkuttelevat pakkaukset ovat ostomotiivien häntäpäässä.

Suomalaisen ruuan laatumielikuva on venäläisten silmissä vahva.

Niin myös Suomessa vierailleiden Anna ja Sergei Nikitinin mielestä.

''Suomalainen ruoka on tuoretta ja maukasta. Aivan erityisesti pidämme paikallisista erikoisuuksista, joita ei saa mistään muualta. Yksi sellainen on poronliha'', he kertovat.

Suomalaista pidetään laadukkaampana kuin ruotsalaista ruokaa. Ruotsi on tosin kirinyt Suomea kiinni.

Suomi päihittää myös Ranskan ja Saksan laatumielikuvassa.

Luotto oman maan ruokaan on laskenut selvästi sitten vuonna 2009 tehdyn tutkimuksen.

Yksi ruuan Suomesta ostamista kannustava tekijä voi olla hinta. Laadukas ruoka on Venäjällä kallista. Kauppalehden mukaan esimerkiksi Valion Venäjällä valmistama maito maksaa 1,5 euroa litra. Suomessa maito maksaa noin euron litralta.

Edullista hintaa piti erittäin tai melko tärkeänä 68 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Venäläisten matkailusesonki Suomeen on kovimmillaan vuoden parina ensimmäisenä viikkona.

Kyselyyn vastasi 539 venäläistä matkailijaa joulukuussa 2018.

