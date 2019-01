Altian maalämpöneste lämmittämään Porvoon tuomiokirkkoa

Porvoon tuomiokirkko lämpiää jatkossa maalämmöllä. Kirkko investoi joulukuussa valmistuneeseen maalämpöprojektiin 340 000 euroa. Maalämmöllä korvataan aiempi öljylämmitys, ja lämpöputkistoissa virtaa Altia Industrialin Naturet-maalämpöneste.





Rajamäen tehtailla valmistettu Naturet on Suomen markkinajohtaja etanolipitoisissa maalämpönesteissä. Neste valmistetaan Altian tehtailla Rajamäellä. Pääraaka-aine tulee Altian Koskenkorvan tehtaalta, jossa kotimaisesta ohrasta tehdään juomalaatuisen viljaviinan ohella myös teknistä etanolilaatua teollisuuden tarpeisiin.

Porvoon tuomiokirkko sijaitsee lähellä vedenhankinnalle tärkeää pohjavesialuetta, joten kohteeseen valittiin pohjavesialueille sopiva vaihtoehtoinen GeoSafe-maalämpöneste.





Aikaisemmin kirkolla kului vuosittain 30 000 litraa öljyä lämmitykseen. Järjestelmä asennettiin poraamalla peruskallioon kahdeksan 340-metrisistä kaivoa, joihin putkistot on sijoitettu. Kirkko käyttää maalämmön sitomaa energiaa kirkkorakennusten lämmittämiseen vesikiertoisen lattialämmityksen ja pattereiden avulla sekä käyttöveden lämmittämiseen.

”Ympäristöarvot ovat kirkolle tärkeitä, ja vaihtaminen öljystä ympäristöystävälliseen maalämpöön on iso yksittäinen ympäristöteko. Samalla syntyy kustannussäästöjä, sillä vaikka investointi oli iso, se maksaa itsensä takaisin”, kertoo Porvoon Seurakuntayhtymän toimitilainsinööri Timo Kraufvelin.





1200–1300-luvun vaihteessa rakennettu ja nykyisen muotonsa 1400-luvulla saanut Porvoon tuomiokirkko on kokenut vuosisatojen saatossa monenlaista. Se on kärsinyt esimerkiksi jatkosodan pommituksista sekä useista tuhopoltoista, joista tuorein tapaus sattui vuonna 2006. Kirkon kunnosta on kuitenkin aina pidetty hyvää huolta. Rakennukseen on tehty useaan otteeseen perusteellisia kunnostuksia ja korjauksia, joista maalämpöinvestointi uusin.

Altia Industrial on Pohjoismaiden johtava ohrapohjaisten tuotteiden valmistaja, jonka tuotteita ovat ohratärkkelys, ohra-alkoholi, tekniset etanolit ja rehujen raaka-aineet.

Altia Industrial kuuluu alkoholijuomayhtiö Altiaan.