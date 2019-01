Mika Koskinen siirtyy Valiolta ja Esa Mäki Atrialta HKScanin ketjuun

HKScan vahvistaa organisaationsa elintarvike- ja liha-alan osaamista. Lihatalo pestasi kokeneen pakkiparin elintarvikealalta.

DI Mika Koskinen siirtyy Valion johtoryhmästä HKScanin palvelukseen vastuualueenaan konsernilaajuisen tehostamisohjelman läpiviennin varmistaminen. Mika Koskinen raportoi johtajapositiossaan (COO) yhtiön toimitusjohtajalle.

Koskinen aloittaa HKScanissa ensi maanantaina seitsemäs tammikuuta.

Aiemmin Atriassa työskennellyt MMM Esa Mäki on nimitetty HKScan-konsernin palvelukseen tukemaan lihan tilaus-toimitusketjun ohjaukseen liittyvää kehitystyötä.





Tehtävässään Mäki raportoi niin ikään yhtiön toimitusjohtajalle. Mäellä on pitkä kokemus liha-alalta. Hän on työskennellyt aiemmin Atriassa ja vastannut muun muassa lihan viennistä ja teollisuusmyynnistä. Lisäksi Mäki on toiminut Atrian tytäryhtiön Best In Oy:n toimitusjohtajana.

Mäki on toiminut myös HKScanissa johtavissa tehtävissä Broilertalo Oy:ssa ja HK Ruokatalo Oy:n lihaliiketoiminnassa. Mäki aloittaa HKScanissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.





Koskinen on työskennellyt viimeksi useissa eri tehtävissä Valiolla, jossa hän on konsernilaajuisesti toiminut tuotannon ja myynnin johtotehtävissä sekä koti- että ulkomailla. Koskinen on toiminut Valion johtoryhmän jäsenenä.

”Nimityksillä vahvistamme edelleen toimialaosaamista HKScanissa. Esa Mäellä ja Mika Koskisella on erinomaiset edellytykset tukea yhtiön strategisen muutosprosessin toteutumista. Toivotamme Esan ja Mikan lämpimästi tervetulleeksi vahvistamaan tiimiämme yhtiölle tärkeässä käännevaiheessa”, HKScanin väliaikainen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola toteaa.





HKScan kertoi 11. joulukuuta palkanneensa Jari Leijan nimityksestä HKScanin strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi.

Atrian varatoimitusjohtajana siihen asti toiminut Leija jätti tehtävänsä Atria Suomen varatoimitusjohtajana "välittömästi" siirtyessään kilpailija HKScanin palvelukseen.





HKScan valmistautuu parhaillaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen yhtiön hallituksen täydentämiseksi. Lihatalon hallituksen jäsenet Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi ilmoittivat 14. joulukuuta eroavansa HKScanin hallituksesta 14.12. alkaen. Onnela oli toiminut hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen. Palomäellä ja Salusjärvellä hallitusvastuu oli niin ikään vuodesta 2017 saakka.

HKScan on ilmoittanut julkaisevansa yhtiökokouskutsun tammikuun toisella viikolla. Yhtiökokous järjestetään näin todennäköisesti tammikuun viimeisellä viikolla.





Lihatalon hallitusta puheenjohtaja nyt Reijo Kiskola, joka nostettiin yllättäen HKScanin hallitusjohtoon edellisen puheenjohtajan Mikko Nikulan jättäessä tehtävän 27. marraskuuta. Samassa yhteydessä myös entinen toimitusjohtaja Jari Latvanen sai jättää paikkansa. Kiskola hoitaa toistaiseksi myös yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä, kunnes tehtävään nimitetty Tero Hemmilä aloittaa viimeistään maaliskuussa.