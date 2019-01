MT:n julkaisija Viestilehdet Oy osti Suomen suurimman asumisen median – Freemiumin tuotteita ovat Pientalo ja Piha ja Suomela

Maaseudun Tulevaisuutta julkaiseva Viestilehdet Oy on ostanut Freemium Media Oy:n koko osakekannan. Suomalaisen Freemium Media Oy:n tuotteisiin kuuluvat yli 1,2 miljoonaan talouteen jaettava Pientalo ja Piha –lehti, Suomela.fi –verkkomedia sekä Suomela.fi –uutiskirje.

”Sekä Viestilehdet että Freemium Media kulkevat lukijamääriltään ja tulokseltaan vakaina mediataloina muuta toimialaa vastavirtaan. Olemme iloisia, että saamme Viestilehtien perheeseen ketterän media-alan toimijan, joka tuo olemassa olevaan toimintaamme uudenlaista näkökulmaa", Viestilehdet Oy:n toimitusjohtaja Tero-Pekka Hämäläinen kommentoi.

"Samalla yhtiöiden liiketoiminnat sopivat hyvin yhteen kilpailijoista poikkeavalla tarjonnallaan ja täydentävät toisiaan lukijakunnan näkökulmasta. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä kehittämään Viestilehtien tarjontaa ja liiketoimintaa sekä printissä että verkossa.”

Tuotteiden julkaisu jatkuu ennallaan. Pientaloasuminen haja-asutusalueella yhdistää Hämäläisen mukaan medioiden kohderyhmiä.

"Pientaloasuminenhan on suomalaisten halutuin asumismuoto", Hämäläinen kertoo.





Freemiumin osakas Robert Kulsström kertoo olevansa kaupasta iloinen ja tyytyväinen.

"Uskon, että tästä syntyy hyvinkin hedelmällinen tulevaisuus. MT oli aikaisemmin asiakkaamme ja lukijoissamme on paljon potentiaalisia Viestilehtien tuotteiden tilaajia."

Erityisesti piharakentaminen on ollut Kullströmin mukaan suosittua.

"Terasseista tehdään toisia olohuoneita ja puutarhaan halutaan panostaa. Myös aurinkoenergiasta tulee aikaisempaa suositumpaa."

Viestilehtien liikevaihto oli noin 30 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja se työllistää noin 100 viestintäalan ammattilaista. Freemium Media on perustettu 2013 ja liikevaihto vuonna 2017 oli 2,3 miljoonaa euroa.

Kauppahinta on sovittu salaiseksi ja se jakaantuu kolmelle vuodelle. Freemiumilla on kuusi työntekijää, jotka siirtyvät Viestilehtien palvelukseen vanhoina työntekijöinä. He muuttavat Espoon toimipaikasta Helsingin Simonkadulle ensi vuoden aikana.

Ennen yrityskauppaa yhtiön omistajina ovat toimineet sen johto sekä ruotsalainen mediatalo Villaliv.