LSO Osuuskunta on ottamassa niskalenkin HKScanin hallituksesta

Lihatalo HKScan kutsuu osakkeenomistajansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen Turkuun keskiviikkona tammikuun 30. päivänä.

Biocityn Mauno-kokouskeskuksessa osakkaille luvassa on kahvitarjoilu ja yhtiön nimitysvaliokunnan valmistelema esitys pörssiyhtiön hallituksen uusiksi jäseniksi.





Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi. Lisäksi hallitus esittää, että uudeksi varajäseneksi yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti Ilkka Uusitalo varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.

Käytännössä hallitusvalinnat ovat jo etukäteen varmat, sillä hallituksen nimitysvaliokunnassa on edustettuna yli kaksi kolmasosaa äänivallasta HKScan Oyj:ssä.





HKScanin suurin osakkeenomistaja äänivallalla mitattuna on varsinaissuomalaisten lihantuottajien LSO Osuuskunta. Osuuskunnan hallitsemien äänivaltaisten K-osakkeiden avulla osuuskunta hallitsee 69,25 prosentin enemmistöosuutta yhtiöstä.

Uusilla hallitusnimillä LSO Osuuskunta ottaa niskalenkin HKScanin hallituksesta. Jari Mäkilä johtaa LSO Osuuskunnan hallintoneuvostoa, joka on osuuskunnan ylin päättävä elin. LSO Osuuskunta on 1 100 aktiivisen lihantuottajan yhteisö.





Sianlihantuottaja KTM Terhi Tuomi puolestaan toimii LSO Osuuskunnan hallituksen jäsenenä. Maatalousyrittäjyyden lisäksi hän työskentelee päätoimisesti Boreal Kasvinjalostus Oy:n talousjohtajana.

Salolainen maatalousyrittäjä Ilkka Uusitalo tunnetaan paremmin LSO Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtajana.





Yhtiön hallitukseen on ehdolla myös kokenut yritysjohtaja ja hallitushai Harri Suutari. Suutari työskentelee pörssinoteeratun valimoyhtiö Componentan toimitusjohtajana. Suutari on myös Suomen neljänneksi suurin metsänomistaja yli 5000 hehtaarin omistuksellaan.

Harri Suutarilla on monipuolinen yritysjohtaja ja hallitusura. Hän on toiminut johdinsarjavalmistaja PKC Groupin toimitusjohtajana vuosina 2008 –2012 sekä metsäkonevalmistaja Ponsse Oyj:n osakkaana ja toimitusjohtajana vuodet 1994 –2000.

Luottamustoimia Suutarilla on näyttävä rivi hallitusjäsenyyksiä ja hallituksen puheenjohtajuuksia suomalaisista pörssiyhtiöistä: Componenta Oyj, Castings, JOT Automation Oy, Alma Media Oyj, Tulikivi Oyj, PKC Group Plc, Tiivituote Oyj, ja Ponsse Oyj.





Hallituksessa jatkavat puheenjohtajaksi hallituksen varajäsenn paikalta 27.marraskuuta nostettu Reijo Kiskola . Kiskola hoitaa myös yhtiön toimitusjohtajuutta kunnes Tero Hemmilä aloittaa viimeistään maaliskuussa. Niinikään Lantmännenin toimitusjohtaja Per Olof Nyman sekä varajäsen, Lantmännenin johtaja Carl-Peter Thorwid jatkavat hallituksen jäseninä HKScanin varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päättymiseen saakka.





Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.1.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.