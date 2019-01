Vantaan Sanomat: HK siirtää Popsi-nakkien valmistuksen Viroon

HKScan siirtää kuorettomien Popsi-nakkien valmistuksen Viroon Rakveren tehtaalle tämän kevään aikana, kertoo Vantaan Sanomat.

Päätös siirrosta tehtiin viime syksynä. Virossa on valmis ja nykyaikainen tuotantolaitos, Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Kati Rajala perustelee lehdessä.

Ensimmäiset Virossa tehdyt nakit tulevat suomalaisiin kauppoihin lähipäivinä, mutta nekin tehdään suomalaisesta lihasta.

"HK:n ja Kariniemen eri tuotteet ovat jatkossakin lupauksemme mukaisesti suomalaista lihaa", Rajala vakuuttaa.

Muutto Viroon koskee vain kuorettomia nakkeja, joten Vantaalla jatkuu luonnonsuoleen tehdyn HK Aito Nakin ja esimerkiksi HK:n Sinisen valmistus.

Siirron syy on, että Vantaalle olisi pitänyt tehdä isoja investointeja. HKScanilla on meneillään tehostamisohjelma ja tuotannon virtaviivaistaminen, ja Rakvereen on päätetty tehdä kuorettomien nakkien osaamiskeskus. Nakkipäätös ei johda Rajalan mukaan uusiin yt-neuvotteluihin. Yhtiöstä lähti viime syksyn yt-neuvottelujen päätteeksi 165 henkilöä.

