Maaseudun vähittäiskauppojen mahdollisuuksia selvitetään Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjalan maakuntaliitolla on käynnissä hanke, jolla pyritään löytämään maaseudun vähittäiskaupoille keinoja selviytyä nyt ja tulevaisuudessa.

"Oletus on, ettei ainakaan kaikilla maaseudun kaupoilla mene hyvin. Kuitenkin peruspalvelut pitäisi saada maaseudullakin säilytettyä", kertoo projektikoordinaattori Eini Arponen.

Kansainvälisen Sarure (Save Rural Retail) -hankkeen kautta haetaan maidein välistä oppimista ja tietojen vaihtoa.

"Syyt maaseudun tyhjenemiseen ovat samat esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa ja Kreikassakin, joista on alueita mukana hankkeessa."

Mukana on alueet myös Espanjasta, Irlannista ja Puolasta.

Projektin kautta on tarkoitus ravistella toimijoita etsimään tulevaisuuden ratkaisuja. Näitä voivat olla esimerkiksi lisä- ja oheispalvelut, rahoitus- ja markkinointikäytännöt sekä teknologian ja digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.

"Tavoitteena on myös nostaa keskustelua aiheesta sekä lisätä tietoa maaseudun vähittäiskaupan ja kyläkauppojen merkityksestä", Arponen lisää.

Kysely aiheesta on avattu Etelä-Karjalan maakuntaliiton sivuille ja se on auki 10. helmikuuta asti. Kuluttajille ja kaupan toimijoille on omat vastauslomakkeet. Kysely on suunnattu Etelä-Karjalan alueelle, mutta tulokset ja käytännöt ovat lopulta myös muiden alueiden toimijoiden saatavilla. Vastaavia projekteja on toteutettu joillakin alueilla myös aiemmin, viimeksi Varsinais-Suomessa.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä.

Parhaat löydetyt käytännöt kootaan julkaisuksi vuoden 2020 lopussa, kun hanke päättyy.