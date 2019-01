Kilpailu- ja kuluttajavirasto Valion ja Satamaidon vahingonkorvaussovusta: "Voi sovitella kunhan ei sovi samalla muusta"

Maitokäräjillä tehtiin ensimmäinen pienmeijerin ja Valion välinen sovinto 15. tammikuuta, kun Valio ja osuuskunta Satamaito kertoivat sopineensa vahingonkorvauksista keskenään.

Osapuolet eivät ole kertoneet, mihin summaan sopimuksissa päädyttiin tai anna siitä mitään muitakaan tietoja.

Ovatko meijerit informoineet kilpailu- ja kuluttajavirastoa vahingonkorvaussopimustensa sisällöstä, pääjohtaja Kirsi Leivo?

"Jos meillä olisi tieto, millä hinnoin yritykset ovat kiistansa sopineet, en voisi vastata kysymykseen", Leivo vastasi Maaseudun Tulevaisuudelle.

"Yritykset voivat sovitella kun vahingonkorvauskanne on nostettu, kunhan eivät samalla sovi muusta", Leivo korosti.

Kilpailu- ja kuluttajaviranomainen vahtii, että lakeja noudatetaan ja yritykset eivät sovi hinnoista ja markkinoista keskenään.

Meijereiden välisiä vahingonkorvausvaateita käsitellään parhaillaan Helsingin käräjäoikeudessa. Korkein hallinto-oikeus tuomitsi jo aiemmin Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Valio on myöntänyt sen, mutta kiistää vahingonkorvausvaatimukset. Valio on maksanut 70 miljoonan euron sakot.

Niin ikään Arla ja Valio sopivat jo viime syyskuussa vahingonkorvauskiistansa ilman käräjäoikeuskäsittelyä. Arla oli vaatinut aiemmin 58 miljoonan euron korvausta Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Juustoportti haki 1,9 miljoonan euron korvausta ja siitä sovittiin viime kesänä. Valio ei ole kommentoinut niiden sopimusten korvaussummia.

Satamaidon korvausvaateeksi MT on aiemmin kertonut 12,5 miljoonaa euroa.

Neljä pienempää meijeriä, Maitokolmio, Satamaito, Maitomaa ja Ilmajoen osuusmeijeri, olivat hakeneet käräjäoikeudesta korvauksia Valiolta.

KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo kommentoi työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n järjestämässä tilaisuudessa viraston ajankohtaisia kartellitutkimuksia ja kilpailun ja markkinoiden toimivuutta Suomessa eri toimialoilla. Leivon esityksen otsikkona oli "mikä mättää markkinoilla?

"Jokin siellä markkinoilla mättää", pääjohtaja vastasi itse esittämäänsä kysymykseen. KKV:llä on epäilyjä kartelleista ja kilpailun huonosta toimivuudesta "lukuisilla markkinoilla ja julkisissa hankinnoissa".

Toimiva kilpailu on Leivon mukaan ihan joka ainoan etu – sekä kuluttajien että yritysten – koko kansantalouden. Kilpailu luo paineita innovaatioille ja tuottavuuden kehittämiselle. Kilpailun myötä yrityksissä tehdään parempia ratkaisuja ja tuotteita. Se johtaa talouskasvuun ja laadukkaat tuotteet pärjäävät kilpailussa markkinoilla, niin kotimarkkinoilla kuin kansainvälisesti.

Suomessa kotimarkkinoiden kilpailu on todettu kansainvälisessä vertailussa suhteellisen heikoksi: World Economic Forum 2017 -vertailussa Suomi sijoittui sijalle 97 kotimarkkinoiden kilpailullisuudessa.

KKV on kärsinyt riittämättömistä resursseista, kun se on tutkinut ja paljastanut sen tietoon tulleita kartelleja ja kilpailunrikkomuksia. TEM on päättänyt tehdä miljoonan euron satsauksen KKV:n resursseihin. Virasto toivoo seuraavan hallituksen sijoittavan lisää varoja KKV:n tutkintaan.

Loppuvuodesta KKV paljasti rakennusalalla eristekartellin. Leivon mukaan tämän vuoden aikana "ainakin pari kartellia on tulossa julki".

"Vinkkejä (kartelleista) meillä on paljon. Sellaisia, jotka pitäisi päästä nopeasti tutkimaan, on alle viisi."

