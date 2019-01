Ilmajoen Osuusmeijeri sopuun Valion kanssa

Ilmajoen Osuusmeijeri on luopunut tänään kanteestaan pienmeijerien maitokiistassa Valiota vastaan. Helsingin käräjäoikeudessa oikeudenkäyntiä jatkavat edelleen suonenjokelainen Maitomaa ja Maitokolmio Keski-Pohjanmaalta. Satamaito ilmoitti tiistaina päässeensä sopimukseen Valion kanssa.

Ilmajoen Osuusmeijerin vaatimus Valiolta oli 1,2 miljoonaa euroa. Meijeri on toiminut maidon hankintaosuuskuntana Juustoportin ostettua yhtiön liiketoiminnat 8 vuotta sitten.

Satamaidon korvausvaade Valiolta oli alun perin 12,5 miljoonaa euroa. Maitomaa vaatii 19 miljoonaa ja Maitokolmio 10,3 miljoonaa euroa.

Arla vaati aiemmin 58 miljoonan korvausta, mutta siitä sovittiin jo viime syksynä. Sitä ennen sopimukseen pääsi Juustoportti, joka haki 1,9 miljoonan euron korvausta. Sopimussummien suuruudesta ei anneta julkisuuteen tietoja.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) tuomitsi vuonna 2016 Valion määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä ja määräsi Valion maksamaan polkuhinnoittelusta 70 miljoonan euron seuraamusmaksun valtiolle. Tuomion taustalla oli Valion toiminta vuosina 2010–2012, jolloin yhtiö laski perusmaitojen hintoja huomattavasti ja oikeuden mukaan alle muuttuvien tuotantokustannusten.

KHO:n mukaan Valion johdon strategiana oli ensin pudottaa saalistushinnoittelulla kilpailijat pois markkinoilta ja nostaa myöhemmin hintoja.

Valio on myöntänyt markkina-aseman väärinkäytöksen, mutta kiistää rikkoneensa kilpailulainsäädäntöä ja vaatii pienmeijereitä maksamaan yhtiön oikeudenkäyntikulut.

Valion mukaan hinnat olisivat laskeneet joka tapauksessa, koska perusmaidon kysyntä oli laskussa taantuman takia.

Maitokäräjille on varattu 18 käsittelypäivää Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkoi tämän viikon maanantaina pienmeijerien asiaesittelyllä ja se jatkuu perjantaina Valion asiaesittelyllä. Viimeinen käräjäpäivä on 8.3.

Pienmeijereillä on yhteinen strategia ja asianajotoimistona Mentula & Väätäinen Asianajotoimisto Oy. Koska Satamaito ja Ilmajoki ovat irronneet yhteisestä rintamasta, voidaan olettaa että Valio jatkaa neuvotteluja muidenkin meijerien kanssa. Valion asianajotoimisto on Castrén & Snellman Attorneys Ltd.