Saga Fursin tilivuosi tappiolle – siniketun ja minkinnahkojen alemyynti vei tuloksen

Turkisten hintojen lasku ja välitetyn nahkamäärän vuoksi huutokauppatalo Saga Fursin koko vuoden liiketulos jäi 4,5 miljoonaa euroa tappiolle. Vuotta aiemmin liiketulos oli 5,8 miljoonaa euroa.

Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 välitysmyynnin arvo laski 28 prosenttia 314 miljoonaan euroon (tilivuosi 2016–2017: 437 miljoonaa euroa).

Minkinnahkojen euromääräinen hintataso laski 24 prosenttia ja ketunnahkojen 20 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Saga Fursin tilinpäätöstiedotteen mukaan hintatason laskuun vaikutti haasteellisen markkinatilanteen lisäksi huutokauppamyynnillä painotetun dollarikurssin heikkeneminen keskimäärin yhdeksällä prosentilla.

Saga Furs siirsi tavallista suuremman määrän minkinnahkoja myytäväksi seuraavalla tilikaudella. Yhtiö välitti tilikauden aikana 9,3 miljoonaa nahkaa arvoltaan 10,2 miljoonaa euroa.

Saga Fursin tilinpäätöstiedotteen mukaan turkis on edelleen muodissa. "Ala kohtaa kohtaa kuitenkin imagohaasteita länsimarkkinoilla, ja media on nostanut muotitalojen ilmoitukset turkiksen käytön lopettamisesta näyttävästi esiin. Vaikka turkiksia näkyy aikaisempaa vähemmän näytöksissä, niillä on edelleen vahva asema mallistoissa."

Yhtiön päämarkkina-alueella Kiinassa kansantalouden kasvussa on ollut selviä hidastumisen merkkejä. Kiinassa erityisesti myymättömät pukinevarastot ovat edelleen ajankohtaan nähden suuret. Näillä tekijöillä odotetaan olevan merkittävä vaikutus kiinalaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen alkaneen kauden huutokaupoissa.

Saga Furs -konsernin liikevaihto laski 13 prosenttia ja oli 45,7 miljoonaa euroa. Konsernin tulos ennen veroja laski 10,9 miljoonaa euroa ja oli 1,7 miljoonaa euroa tappiollinen.

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2017–31.10.2018 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti.

Maaliskuun huutokaupan Saga Furs järjestää yhdessä kanadalaisen Fur Harvesters Auction Inc. -huutokauppaliikkeen kanssa.