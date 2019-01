Kuntaverotus lohkaisee eniten Kokkolassa, armollisinta Helsingissä

Kokkola on maakuntakeskuksien vertailussa ankarin verottaja, kun taas Helsingin asukkaiden verotaakka on kevyin. Tieto ilmenee Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemasta kunnallisten verojen selvityksestä.

Keskituloinen palkansaajaperhe maksaa kunnittain määräytyvää veroa eli kunnallis-, kirkollis- ja kiinteistöveroa Helsingissä reilut 14 500 euroa vuodessa. Saman verran ansaitseva pariskunta maksaa vuosittain lähes 3 200 euroa enemmän Kokkolassa.

Helsingin ja Kokkolan ääripääasetelma on pysynyt muuttumattomana jo viidessä vertailussa. Kokkola on kuluvalla vuosikymmenellä ollut maakuntakeskuksista hanakin nostamaan kunnallisveroaan, Helsinki on puolestaan ollut maltillisin.

Maakuntakeskusten kunnallisveroprosentit asettuvat Helsingin 18:n ja Kokkolan 21,75:n väliin. Keveimpien kärkikolmikkoon mahtuvat Turku ja Tampere, ankarimpiin verottajiin lukeutuvat Seinäjoki ja Kajaani.

Maakuntakeskuksista kunnallisveroaste kiristyi edellisvuodesta ainoastaan Porissa ja Vaasassa.





Kunnallisverotustaan kiristi tälle vuodelle 46 kuntaa, kun samaan aikaan viisi kuntaa kevensi verotustaan. Veronmaksajain Keskusliiton ekonomistin Janne Kalluisen mukaan huomionarvoista on, että muutokset kunnallisveroprosenteissa painottuivat pieniin ja keskisuuriin kuntiin.

– Pientä trendiä on siinä, että suurissa kaupungeissa veroprosenttia on pystytty laskemaan, kun taas pienissä ja keskisuurissa kunnissa ne ovat olleet nousussa, Kalluinen sanoo.

Kireimmällä kunnallisverolla eli 22,5 prosentilla kuntalaisia verotetaan Haapajärvellä, Honkajoella, Jämijärvellä, Reisjärvellä ja Teuvalla. Kun Honkajoki ja Jämijärvi vielä pitävät kirkollisveroastettaan korkealla, voidaan näitä satakuntalaisia kuntia pitää tämän vuoden ankarimpina verottajina.

Keveimmin Manner-Suomessa kuntalaisia verotettiin jälleen Uudellamaalla Kauniaisissa. Keskituloisella pariskunnalla ääripäiden välinen ero tarkoittaisi noin 4 700 euroa.