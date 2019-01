Varman eettinen sijoitusnenä herkistyy: mustalle listalle jalkaväkimiinojen ja rypälepommien valmistajat, kivi- ja ruskohiili, alkoholi ja pornokin

Työeläkeyhtiö Varma päivitti vastuullisen sijoittamisen periaatteitaan. Suomen suurimpiin institutionaalisiin sijoittajiin lukeutuvan Varman sijoitusten markkina-arvo on lähes 47 miljardia euroa. Ilmastonmuutos saa entistä suuremman painoarvon Varman sijoituspäätöksissä.





Päästöjä tuottavat toimialat työeläkeyhtiö ottaa erityisseurantaan uudistetuissa vastuullisen sijoittamisen periaatteissaan.

"Omistajana ensisijainen tavoitteemme on vaikuttaa yritykseen suoraan keskustelemalla ilmastoriskeistä ja edellyttämällä vastuullisuutta liiketoiminnassa. Näin voimme paremmin vaikuttaa yritysten toimintaan pysyvästi. On kuitenkin toimialoja, joihin emme halua sijoittaa eettisin perustein", sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo yhtiön tiedotteessa.

Varmalla on oma sijoitusten musta lista, jonka yhtiö on päivittänyt vastaamaan yhtiön ESG-selvityksiä ja -riskejä.





Ennen sijoituspäätöstä salkunhoitaja tekee selvityksen yrityksen ESG-riskeistä. Kirjaimet ESG tulevat sanoista Environment, Society ja Governance, ja niillä tarkoitetaan liiketoiminnan vaikutusten arviointia ympäristön (E), yhteiskunnallisten ja sosiaalisten (S) sekä hallinnollisten (G) tekijöiden kautta.

Tupakan ja ydinaseet Varma sulki pois sijoituskohteista jo 2004. Varma ei myöskään sijoita yrityksiin, jotka valmistavat muita kiistanalaisia aseita, kuten jalkaväkimiinoja, rypälepommeja sekä kemiallisia ja biologisia aseita.

"Sijoituskohteidemme valinnalla on merkitystä, koska se ohjaa pääomia. Isona sijoittajana meillä on velvollisuus olla näyttämässä esimerkkiä, miten sijoittamalla voi kantaa vastuuta päästöjen pienentämisestä. Kivihiiliriippuvaisten yritysten välttämisen lisäksi olemme nimenneet toimialoja, joita seuraamme erityisellä ESG-analyysillä", Reima Rytsölä sanoo.

"Sijoituskohteiksi valitsemme toimialansa vastuullisimmin toimivia yrityksiä", vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.





Varman tarkennettu ESG-seuranta koskee myös alkoholin ja laillisten kannabistuotteiden valmistajia, aikuisviihdettä, uhkapelejä ja tavanomaista aseteollisuutta.

Erityisessä seurannassa Varmassa ovat ilmastoriskeille altistuvat toimialat, kuten öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus.

Varma alkaa myös raportoida ilmastoriskeistä TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan ja kannustaa sijoituskohteitaan tekemään samoin. TCFD on kansainvälinen raportointikehys, joka ottaa ilmastoriskien taloudellisen raportoinnin osaksi tilinpäätöstä. Yhteinen raportointikehys helpottaa ilmastoriskien ymmärtämistä ja toimialakohtaista vertailua.

Rytsölän mukaan Varma muuttaa sijoitussalkkuaan pala palalta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Lue lisää: Harva haluaa salkkuunsa tupakkaa, kivihiiltä, aseita tai pornoa – vastuullinen sijoittaminen muuttaa maailmaa vähitellen

Simonkadun pääekonomisti: "Viinayhtiö Altia sopisi kaiken järjen mukaan samaan pahisyhtiöiden luetteloon."