Suomi pelastaa maailman – tuotamme eniten ihmiskunnalle hyvää kokoomme nähden

Suomi sijoittui ensimmäiseksi 23. tammikuuta julkaistussa The Good Country Index -mittauksessa. Tutkimuksen mukaan Suomi tuottaa kokoonsa suhteutettuna eniten hyvää ihmiskunnalle ja kuormittaa maailmaa kaikista valtioista vähiten.





Neljättä kertaa julkaistu The Good Country Index asettaa 153 valtiota järjestykseen sen mukaan, mikä niiden kokonaisvaikutus maapallolla on. Suomi nousi tuoreessa mittauksessa neljänneltä sijalta ensimmäiseksi. Muut kärkimaat ovat Irlanti, Ruotsi, Saksa ja Tanska.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) vastaanotti tunnustuksen keskiviikkona 23. tammikuuta maailman talousfoorumin Davos-kokouksen yhteydessä.

“Tämä on hieno tunnustus. Suomi on hyvä, juureva maa ja meihin luotetaan kansainvälisillä areenoilla. Se on johdonmukaisen työn tulosta ja näen sen itse työssäni lähes päivittäin. Tämä tunnustus tekee hyvää Suomen sisäiselle keskustelulle ja ilmapiirille. Ollaan hetki ylpeitä ja pyritään sitten taas parempaan”, ulkoministeri Soini kommentoi tulosta.

The Good Country Index perustuu YK:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden tuottamaan dataan, josta on rakennettu 35 mittaria. Nämä mittarit tuottavat kunkin valtion ”taseen”, josta käy ilmi, kuormittaako maa ihmiskuntaa vai tuottaako se yhteistä hyvää.





Suomi suoriutuu parhaiten mittareilla tiedejulkaisujen vienti, patenttien määrä, liikkumisen vapaus, lehdistönvapaus, kyberturvallisuus, omien konfliktien generoimat pakolaiset, ympäristösopimusten noudattaminen, vapaakauppa, suorat ulkomaaninvestoinnit ja ruoka-apu.

Tarkemmat tiedot Suomen sijoittumisesta kaikilla mittareilla ja mittareissa käytetyt lähteet löytyvät The Good Country Index -sivustolta.

Indeksin 35 mittaria jakautuvat seitsemään kategoriaan: tiede ja teknologia, kulttuuri, rauha ja turvallisuus, maailmanjärjestys, planeetta ja ilmasto, vauraus ja yhdenvertaisuus sekä terveys ja hyvinvointi. Analysoidut valtiot saavat kukin arvon kategorioissa suhteessa toisiinsa sen jälkeen, kun mittarien tulokset on suhteutettu valtion bruttokansantuotteen kokoon.





The Good Country Index lanseerattiin vuonna 2014 TED Talk -puheenvuorona. Lanseerauksen tallenne on katsottu verkossa yli 5,5 miljoonaa kertaa ja se on äänestetty kaikkien aikojen 5. inspiroivimmaksi TED Talk -puheenvuoroksi. Tutkimuksen perustaja ja toteuttaja Simon Anholt tunnetaan myös maabrändi-käsitteen luojana.