OP: Suomen talous jarruttaa kruisailusta köröttelyvauhtiin

Talouskasvun vauhti hiipuu, ennustavat OP:n ekonomistit.

Mitään rysähdystä ei kuitenkaan ole edessä, arvioi OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen perjantaina suhdanne-ennusteen julkaisutilaisuudessa.

OP:n ekonomistit ennustavat Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja 0,8 prosenttia vuonna 2020. Viime vuoden tilastot tarkentuvat vielä, mutta OP:n viimeisen vuosineljänneksen talousennusteen perusteella koko vuoden osalta Suomen bkt kasvoi 2,4 prosenttia.





Talouden kasvuvauhdin hiipumisen taustalla on etenkin maailmantalouden ja maailmankaupan hiipuminen vuonna 2020. OP ennusti nyt ensimmäisen kerran vuoden 2020 talouskasvua.

"Kuvasin elokuun ennusteessamme Suomen talouden etenevän kohti "kruisailuvauhtia". Nyt ehkä köröttelyvauhtia", Heiskanen suhteutti kielikuvia nykyiseen talouden vireeseen.

Suomen talous siis etenee jatkossakin, kuin ruuhkassa matelua, mutta matka kuitenkin etenee. Elokuun ennusteesta vuoden 2019 talouskasvuarvio on pudotettu 2,1 prosentista 1,6 prosenttiin.

Mitään rysäystä ei tälläkään vauhdinpidolla saada aikaan.





Suomen talous kärsii maailmankaupan kasvun hidastumisesta suhteellisesti muuta euroaluetta enemmän. Vielä vuonna 2019 talous kehittyy suotuisasti, mutta jo vuonna 2020 Suomen talouskasvu alittaa euroalueen talouskasvun.

Op:n ennuste on hieman synkempi kuin valtiovarainministeriön ja Suomen Pankin aiemmin antamat talousennusteet.

Pidemmän ajan kasvupotentiaali herättää OP:n ekonomisteissa eniten huolta. Työn tuottavuuskehitys on jäänyt Suomessa kilpailijoita hitaammaksi ja investoinnit aineettomaan pääomaan, tutkimukseen ja kehitykseen ovat edelleen laskevalla trendillä. Poistot ylittävät edelleen investoinnit.

Heiskasen mukaan tuleva hallitus voi verotuksella vaikuttaa investointien asteeseen. Verokilpailu pakottanee Suomenkin reagoimaan Ruotsin veropäätöksiin.

"Yhteisöveron osuutta pienentämällä pystytään vaikuttamaan investointien kehitykseen", Heiskanen vinkkaa tulevalle hallitukselle.

"Ennustamme investointien kasvavan tänä vuonna kaksi prosenttia ja kasvun hidastuvan ensi vuonna yhteen prosenttiin."

"Suomelle maailmankaupan hidastuminen on huono uutinen, kun kilpailukyvyn kohenemisesta tullut vetoapukin on hiipunut. Tänä vuonna vienti vielä kasvaa kohtalaisesti muun muassa laivatoimitusten turvin, mutta vuonna 2020 viennin kasvu on jäämässä vähäiseksi", Heiskanen harmittelee.





Talouden riskit ovat pysyneet kutakuinkin samoina. Kiinan talous on yksi ratkaisevista maailmassa. Heiskanen kuitenkin luottaa siihen, että Kiina pystyy lyhyellä tähtäimellä myös elvyttämään talouttaan. Ison-Britannian EU-eron ja ja mahdollisten kauppasotien uhkien suhteen uskoo, etteivät nämä ole kärjistymässä.

Euroalueen inflaatio on vakiintumassa tavoitetasolle, lähelle EKP:n määrittelemää kahta prosenttia, mutta sen alle. Markkinoilla odotetaan EKP:n aloittavan maltilliset koronnostot vuoden loppupuolella.

Vaisun vientikehityksen seurauksena vaihtotaseen vaje kasvaa hieman. Julkisen talouden tasapaino säilyy kuitenkin yhä hyvänä, vaikka hidastuva kasvu alkaakin heikentää valtiontalouden näkymiä.





Työmarkkinat ovat kehittyneet Suomessa vahvasti, mutta vahvistumisen myötä hintakilpailukyvyn koheneminen uhkaa hiipua. Syksyllä edessä on seuraava työehtosopimuskierros:

"Tämä on tyypillinen suhdannetilanne, jossa munauksia tehdään", Heiskanen viittaa talouden noususuhdanteessa tehtäviin korotuksiin, joihin ei olisikaan ollut varaa.

Suomen asuinrakentamisen notkahdusta on pelätty, kun aloitukset vähenevät. Heiskanen muistutti, että asuinrakentamisen taso on kuitenkin korkea, vaikka ennustettu 10 prosentin lasku tapahtuisi vuoden 2020 loppuun mennessä. OP ennustaa asuntohintojen jatkavan maltillista 0–2 prosentin nousua tänä vuonna.

Yksityinen kulutus ja kuluttajat ovat talouden kivijalkana. Laskeneenakin suomalaisten kuluttajien luottamustaso on edelleen pitkän ajan keskiarvon yläpuolella.

Perusedellytykset suotuisalle kotitalouksien kulutuksen kasvulle ovat hyvät erityisesti tänä vuonna. OP odottaa suhdanne-ennusteessaan yksityisen kulutuksen kasvavan 2,0 prosenttia kuluvana vuonna. Ensi vuonna kasvu hidastuu 1,3 prosenttiin.