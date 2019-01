HKScan sai suomalaisen rypsiporsaan verkkokauppajätti Alibaban Hema-supermarketketjun valikoimiin

Lihatalo HKScan on solminut toimitussopimuksen verkko- ja kivijalkakaupan yhdistävän Hema-supermarketketjun kanssa. Hema on kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaba Groupin moderni kauppaketju, joka yhdistää verkkokaupan ja kivijalkakaupan. Premium-luokan supermarketketjuksi kuvatulla Hemalla on noin 100 supermarkettia ympäri Kiinaa.

HKScan kuvaa päänavausta tärkeänä suomalaiselle ruokateollisuudelle.

"Hema-ketju erottuu valtavilla Kiinan markkinoilla korkealaatuisilla ja valtavirrasta poikkeavilla tuotteilla. Ketjuun on erittäin vaikea päästä, vain muutama suomalainen tuote on hyväksytty valikoimaan. Tuotteemme puhdas maku, terveellisempi rasvakoostumus sekä arktinen alkuperä kiinnostivat Hema-ketjua ja he tekivät nopean listauspäätöksen", HKScanin viennistä vastaava johtaja Jukka Nikkinen sanoo.





HKScan on ensimmäinen suomalainen liha-alan yhtiö, joka saa tuotteensa Alibaban futuristiseksi kuvatun Hema-ketjun supermarketteihin ja verkkokauppaan.





HKScan kertoo tiedotteessaan, että suomalaisilla perhetiloilla tuotettu Rypsiporsas-liha vakuutti ketjun nopeasti. Kiinan kuluttajamarkkinoilla tuote tunnetaan Omega-3 Pork From Finland -nimellä.





Verkkokauppajätti Alibaban Hema-kaupassa kuluttaja täyttää virtuaalisen ostoskorinsa mobiilisovelluksella. Skannaamalla tuotteen QR-koodin kuluttaja saa lisätietoa tuotteen tarinasta sekä alkuperästä. Kaupassa ostokset toimitetaan asiakkaalle suoraan kassalle ja verkko-ostokset kotiovelle. Kun kaupan kerääjä on saanut ostokset kasattua, skootterikuriirit nappaavat ostokset automaattilinjalta ja lähtevät kohti kotiosoitetta.

Jakeluajaksi Hema-ketju lupaa puoli tuntia ja jakelualueen alueen laajuus on kolme kilometriä.

HKScan käynnisti sianlihan viennin Forssan yksiköstään 23. huhtikuuta 2018. HKScan suuntaa tuotteensa Kiinassa sekä vähittäiskauppaan, teollisille asiakkaille että HoReCa-sektorille. HKScanin tavoitteena on myydä ensimmäisenä vuonna noin kolme miljoonaa kiloa sianlihaa Kiinaan ja kolminkertaistaa volyymi vuoteen 2020 mennessä.

Porsaat syövät suomalaisilla ja vastaavasti ruotsalaisilla kotitiloilla kasvatettua viljaa sekä rypsiä. Myös valkuaisen lähteet ovat kotimaisia: rypsi, herne ja härkäpapu.





Rypsiporsas-lihan rasvan laatu on luontaisesti pehmeämpää, kovan rasvan korvautuessa osittain pehmeillä rasvoilla.

HKScan allekirjoitti 26.2.2018 sopimuksen kiinalaisen Zhejiang Qinglian Food Co. Ltd:n kanssa yhteisyrityksen perustamisesta Kiinaan. Sopimus allekirjoitettiin Haiyanissa, joka on Qinglian Foodin Shanghain lähellä sijaitseva kotipaikka.

HKScan tavoittelee seuraavaksi jakelualeensa kasvattamista Kiinassa

"Kasvatamme jakelua Hema-ketjun sisällä Shanghaissa ja lähialueilla. Tämän jälkeen suunnitelmissa on laajentuminen muihin premium-ruokakauppoihin kivijalassa ja verkkokaupassa. Kolmantena askeleena lähdemme laajentamaan fokusta Kiinan muihin suurkaupunkeihin", Nikkinen kertoo.