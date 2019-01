Poliisi varoittaa sijoitushuijareista – virtuaalivaluuttapetoksissa viety jopa satoja tuhansia euroja

Poliisi varoittaa yksityishenkilöitä haksahtamasta sijoituspetoksiin. Useilta suomalaisilta yksityishenkilöiltä on huijattu satoja tuhansia euroja, arvioi poliisin kyberrikostorjuntakeskus. Koko rikosvahinko voi nousta jopa miljooniin.

"Tarkkaa lukua ei tässä vaiheessa pystytä arvioimaan, sillä kaikista tapauksista ei välttämättä ole tehty rikosilmoitusta poliisille", sanoo rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisissa toimivasta poliisin kyberrikostorjuntakeskuksesta tiedotteessa.

Tekotapa on ollut se, että suomalaisiin numeroihin on tullut soittoja ulkomaisista puhelinnumeroista. Englantia puhuvat soittajat ovat kyselleet uhrin varakkuudesta ja sijoitustavoista. Sen jälkeen uhrille on tarjottu huikeita tuottoja virtuaalivaluuttasijoituksilla.

Sijoitettava pääoma on pyydetty maksamaan ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun. Monia uhreja on lähestytty muutaman päivän sisällä uudelleen ja pyydetty lisäsijoituksia tai maksuja.

Joissakin tapauksissa uhria on huijattu asentamaan tietokoneelleen etäkäyttösovellus, jolloin huijarit ovat päässeet käsiksi uhrin koneeseen. Rikolliset ovat näin päässeet hallitsemaan uhrin tietokonetta ja seuraamaan maksuliikennettä, myös tekemään maksuja uhrin puolesta.





Poliisi kehottaa ihmisiä olemaan erittäin varovaisia sijoittamiseen liittyvissä päätöksissä. Sijoituksia ei pidä tehdä, ellei tunne tarjouksen tehnyttä yritystä tai ei ymmärrä tarkalleen, mihin on sijoittamassa.

Varoja ei pidä koskaan siirtää tuntemattomille tahoille ilman huolellisia taustaselvityksiä. Epäselvissä tilanteissa on parasta lopettaa puhelu ja olla vastaamatta uusiin yhteydenottoihin.

"Useissa poliisin tietoon tulleissa tapauksissa uhrit ovat olleet iäkkäämpiä henkilöitä. Olisikin hyvä, että erilaisista huijauksista ja niiden välttämiskeinoista puhuttaisiin läheisten kanssa jo etukäteen2, Leponen kehottaa.

Poliisi pyytää mahdollisia uhreja tekemään asiasta rikosilmoituksen. Nopealla ilmoittautumisella voidaan parhaissa tapauksessa minimoida uhreille koituva vahinko.