HKScan on tuonut pieniä määriä naudanlihaa Puolasta entiseltä omalta tehtaalta

HKScan on tuonut pieniä määriä naudanlihaa Puolasta. Lihan toimittaja on aiemmin HK Scanin osaomistama Sokolow. Kaikki on tehty sen varmistamiseksi, että tuotu liha on ollut määräysten mukaista, toteaa Suomen markkina-alueesta vastaava johtaja Kati Rajala HKScanilta.

Rajalan mukaan HKScanin hankkimat naudanlihat ovat tulleet Kolossa sijaitsevalta Sokolowin tehtaalta. Tehdas sijaitsee Varsovasta 200 kilometriä länteen, kun epäilyttävän teurastamon on kerrottu toimivan Varsovan ympäristössä.

Sokolowiin lähetettiin välittömästi kysely lihan alkuperästä, mutta vastausta ei ollut tullut maanantaina yhden jälkeen. Mitään hälyttävää ei ole ilmennyt, Rajala sanoo.

"Varmasti puolalaiset tekevät kaikkensa asian selvittämiseksi", Rajala toteaa.

Rajalan mukaan Suomeen on tuotu syksyllä ja alkutalvella hyvin vähän naudanlihaa.

Kuivan kesän ja rehun niukkuuden takia karjatilat ovat vähentäneet eläimiä.

HKScanin käyttämästä lihasta 98 prosenttia on kotimaista ja loppu koostuu asiakkaiden erikoistoiveiden takia tuodusta lihasta.

"Osin erikoislihaa ei ole saatavilla Suomessa ja valitettavasti myös hinta vaikuttaa", Rajala toteaa.

Puolalainen TVN24 televisiokanava kertoi sunnuntaina pimeistä lihamarkkinoista, missä huonokuntoisia nautoja teurastetaan hyvin epäilyttävissä oloissa ja lihat päätyvät normaaliin ruokaketjuun. Suomessa asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kyse ei ole TVN24:n ohjelman perusteella yksittäistapauksesta. Jo kuusi vuotta sitten poliisi pysäytti sairaita eläimiä kuljettaneen auton Itä-Puolassa ja tutkimuksissa löydettiin 100 000 kiloa sairaista teuraista peräisin olevaa lihaa, joka oli menossa myyntiin. Kolmasosasta löydettiin rajat ylittävä määrä antibiootteja.

Tällä kertaa televisiokanavan toimittaja palkkautui pimeän teurastamoon kolmeksi viikoksi ja kuvasi salaa eläinten käsittelyä ja teurastusta. Vain joka kymmenes teuraseläin pystyi kävelemään.

Tyypillisesti pimeät teurastamot toimivat öisin, jolloin paikalla ei ole valvontaeläinlääkäriä.

Kyse on isosta biseneksestä. Teurastamo voi tehdä miljoonavoitot, kun tavanomaisen teurastuksen sijasta otetaan vastaan sairaita eläimiä. Sairaan eläimen hinta on alle viidesosa terveestä eläimestä.

Rajala hämmästelee tilannetta Puolassa ja valvonnan pettämistä. EU:ssa naudanlihan valvonta on tiukkaa ja jokaisen ruhon alkuperä tiedetään.

Hän pitää tärkeänä, että toukokuusta lähtien myös ravintoloiden pitää ilmoittaa käytetyn lihan alkuperä.