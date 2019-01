HKScanin ylimääräinen yhtiökokous valitsee uuden ykköskentällisen

HKScanin tammi–syyskuun yli kymmenen miljoonan euron liiketappio oli liikaa. Kaivattua käännettä ei tehostamisohjelmasta huolimatta näyttänyt tulevankaan. Rauman siipikarjatehdas painoi ja painaa yhä tulosta.

Tänään keskiviikkona 30. tammikuuta HKScanin osakkeenomistajat on kutsuttu koolle Turun BioCityn Mauno-kokouskeskukseen päättämään kolmen uuden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen valitsemisesta yhtiön hallitukseen kevätkaudeksi eli huhtikuun yhtiökokoukseen saakka. Ylimääräinen yhtiökokous ja pätkäkauden hallitusnimitykset ovat seurausta joulukuun 14. päivänä tapahtuneesta kolmen hallitusjäsenen joukkoerosta, ja sitä edeltäneestä puheenjohtajavaihdoksesta.





On odotettavissa, että nimitysvaliokunnan ehdottamat jäsenet hallitukseen – Jari Mäkilä, Harri Suutari ja Terhi Tuomi sekä varajäsenkandidaatti Ilkka Uusitalo– valitaan läpihuutojuttuna. Valintaesityksen takana oleva nimitysvaliokunta edustaa LSO Osuuskunnan ja ruotsalaisen maatalousosuuskunta Lantmännenin äänillä yli kahta kolmasosaa äänivallasta HKScanissa.

Kaiken lisäksi nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii LSO Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Mäkilä, joka siis on itse ehdolla HKScanin hallitukseen.

Myös muilla hallitukseen ehdolla olevilla on vankka LSO Osuuskunta -taustansa valimoyhtiö Componentan toimitusjohtajana työskentelevää Harri Suutaria lukuun ottamatta. Terhi Tuomi kuuluu LSO Osuuskunnan hallitukseen ja Ilkka Uusitalo toimii myös LSO Osuuskunnanhallituksen varapuheenjohtajana.





HKScan teki vajaat kaksi vuotta sitten uuden strategian ja toimintamallin, joka tuli voimaan kesäkuussa 2017. Painopistealueina yhtiön tuotantoa tehostettiin ohjelmassa, tilalta haarukkaan -strategia. Fokusalueet on valittu, ja 40 miljoonan euron vuotuisiin säästöihin tähtäävää tehostamisohjelmaa täsmennettiin vielä heinäkuussa. Käytännössä lihatalon lähes koko johto on vaihdettu, ja nyt menossa on jo perättäinen kierros henkilövaihdoksia.

Nyt jo entinen toimitusjohtaja Jari Latvanen ja HKScanin hallitus olivat ilmeisen sitoutuneita ja yhtenäisiä viedessään kolmen vuoden ohjelmaa eteenpäin.

Usko loppui kuitenkin ensimmäisenä pääomistaja LSO:lta.





Maaseudun Tulevaisuuden tietojen mukaan HKScanin hallitustyöstä ja yhtiön muutosprosessista tehtiin vielä ennen hallituksen puheenjohtajan Mikko Nikulan ja toimitusjohtaja Jari Latvasen potkuja ulkopuolisen konsultin tekemä selvitystyö. Kyse oli esityksestä hallitusammattilaisten yhteisölle Director's Institute Finlandille. Latvasen esittelemä HKScanin muutosprosessi oli yrityksenä esimerkkitapaus.

Mikko Nikula vahvistaa strategiakonsultti August Associatesin haastatelleen esitykseensä hänet ja ainakin osan hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajan. Nikulan käsityksen mukaan "konsultti oli pitänyt haastateltujen näkemystä HKScanin transformaatiosta hyvinkin yhtenäisenä".

Siksikin pääomistaja LSO:n luottamuksen menettäminen ja ilmoitus hallituksen puheenjohtajan vaihtamisesta tuli Nikulan sanoin "ihan puskista".

Yhtiöiden strategiakonsultointiin erikoistunut August Associates arvioi HKScania esimerkkitapauksena muutosta läpikäyvästä yrityksestä. Ex-toimitusjohtaja Latvasen jo ennen potkujaan pitämä ajankohtainen esitys on herättänyt keskustelua hallitusammattilaisissa.





Kahta kolmasosaa lihatalosta äänivaltaisilla osakkeillaan hallitseva lihantuottajien LSO Osuuskunta puuttui marraskuussa julkistetun osavuosikatsauksen julkistuksen jälkeen kovaotteisesti yhtiön johtoon.

Ruskolainen broilerintuottaja ja HKScanin hallitusta yhtiön muutosprosessissa johtanut Mikko Nikula vaihdettiin tulosjulkaisua seuraavassa hallituksen kokouksessa 27. marraskuuta viime keväänä hallitukseen valittuun Reijo Kiskolaan.

Toimitusjohtaja Jari Latvanen sai samalla potkut ja seuraavana päivänä HKScanin hallitus kertoi nimittäneensä uudeksi toimitusjohtajaksi Tero Hemmilän lannoiteyhtiö Yara Nordicilta.

Vain viikko tämän jälkeen hallituksen jäsenet Marko Onnela, Riitta Palomäki ja Tuomas Salusjärvi ilmoittivat eroavansa HKScanin hallituksesta 14. joulukuuta alkaen.





Toimivan johdon ykköskentällinen on jo vaihdettu uuteen. Yara Suomen johdosta siirtyvä Tero Hemmilä aloittaa viimeistään maaliskuussa.

Atria Suomen varatoimitusjohtajan tehtävät jättänyt Jari Leija on nimitetty HKScanin strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi. Hyökkäysketjussa aloittavat Valiolta siirtyvä Mika Koskinen ja lihan tilaus-toimitusketjun kehitystä ryhtyy vetämään niin ikään Atrialla työskennellyt Esa Mäki.

Parhaillaan HKScan hakee markkinointiinsa uusia kategoriajohtajia.

Uusi hallitus astuu kevätjäille keskiviikkona.





MT:n toimittaja osti erän HKScanin A-osakkeita osallistuakseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokous on suljettu muilta kuin osakkeenomistajilta. Osakkeiden kappalehinta vastasi noin puolta HK:n sinisen lenkin myyntihinnasta.