Stora Enson höttöinen sahatavara myyntikieltoon – ei täyttänyt lujuusvaatimuksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes antoi runsas kuukausi sitten Stora Enson Kiteen sahalla tuotetulle rakennuspuutavaralle myyntikiellon, koska puu ei ollut tarpeeksi lujaa.

Viidensadan kuutiometrin erä on vedetty pois kaupoista, mutta osa siitä on jo käytetty rakennuksilla.

Myös pertunmaalaisen Pertu Componentsin valmistamaa puutavaraa on myyntikiellossa samasta syystä.





Pois vedetty erä on valmistettu kotimaisesta kuusesta, sahalle tuotujen tukkien keskikuljetusmatka on sata kilometriä. Käytännössä puu on ollut liian huokoista eli varsin nopeasti kasvanutta, Stora Enson Kiteen sahan tehdaspäällikkö Sami Honkanen kertoo.

Puutavara lajitellaan koneellisesti ja sahalla on tiukennettu jo syyskuussa laatuvaatimuksia. Puutavaran mittoja ei ole muutettu, vaan koneellisen lajittelun asetuksia muutettiin niin, ettei vastaava puu mene enää lajittelussa läpi.





Ylitarkastaja Laura Lakua Tukesista kertoo, että asia huomattiin Tukesin rakennustuotteiden testauksessa viime huhtikuussa. Mukana oli yhdeksän lujuuslajitellun rakennepuutavaran valmistajaa.

"Kyseinen puutavara ei täyttänyt testauksessa taivutuslujuuden ja kimmomoduulin osalta lujuusluokan C24 vaatimuksia. Lujuuslajittelussa havaittiin sekä koneellisia että inhimillisiä tekijöitä ja puutteita", hän kertoo.

Lakuan mukaan myyntikieltoon asetettiin noin sata kuutiota puuta, joka on nyt kokonaan poistettu markkinoilta.

Puu oli läpimitaltaan 48 x 148 millimetriä ja pituudeltaan neljä metriä.

Honkasen mukaan puuerän koko sahalla oli kaikkiaan 6 000 kuutiota, jossa oli mukana myös kolmea erimittaista puutavaraa.





Testauksessa oli mukana 30 kappaleen erä, joka oli osoittautui liian heikoksi.

"Viime vuosina on ollut nähtävissä, että kuusi on kasvanut aiempaa nopeammin, jolloin puu ei ole niin tiheää. Sen vuoksi se pitää valikoida eri tavalla kuin aiemmin."

Honkanen ei usko, että jo rakennuksiin kyseisestä erästä käytetty puu aiheuttaisi ongelmia. "Riski siitä, että rakennus romahtaisi tämän vuoksi on pieni, varsinkin kun poikkeama vaatimuksista oli vähäinen. Puuta käytetään yleensä seinärunkoihin ja väli- ja yläpohjarakenteisiin, joissa ei aseteta äärimmäisen kovia vaatimuksia eli koko rakennukseen nähden riski on pieni."

Stora Ensolle puutavaran poisveto ja muutokset sahalla aiheuttavat Honkasen mukaan kymmenien tuhansien eurojen kustannukset.