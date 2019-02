Viron Prisma vaatii paikallista eläinoikeusjärjestöä lopettamaan kauppaketjun logon käyttämisen kampanjoissaan

Viron Prismojen toimitusjohtaja Jussi Nummelin kertoo, että S-ryhmän virolainen tytäryhtiö Prismaperemarket on pyytänyt paikallista Nähtamatud Loomad -eläinoikeusjärjestöä lopettamaan Prisman virallisen tavaramerkin käytön heidän viestinnässään.

Nummelin on tviitannut, että pyyntö koskee myös sivustoa www.prismajulmus.ee, jossa logoa käytetään.

"Tarkoitus ei ole estää kampanjan toteutusta tai vapautta mielipiteenilmaisuun", Nummelin tähdentää.

Hän ei ota kantaa siihen, miten järjestö on tulkinnut pyynnön "uhkailuksi oikeustoimilla".

Suomen Oikeutta eläimille -järjestö lähetti jupakasta tiedotteen, jossa se kertoo S-ryhmän "uhanneen haastaa virolaisen eläinoikeusjärjestön oikeuteen".





Nähtämatud Loomad -järjestö on kampanjoinut Virossa Prisman häkkikananmunien myyntiä vastaan.

“Olemme yllättyneitä Prisman uhkauksista, sillä se on yritys, joka markkinoi itseään yhteiskunnallisesti vastuullisena yrityksenä”, sanoo Nähtämätud Loomad -järjestön kananmunakampanjasta vastaava Birgit Nurmela.

Järjestön mukaan Virossa muut vähittäistavarakaupat Rimi, Maxima ja Stockmann ovat sitoutuneet luopumaan häkkikananmunista vuoteen 2025 mennessä.

Virolainen Nähtamätud Loomad on protestoinut virolaisten Prismojen ulkopuolella kylttien ja lentolehtisten kanssa useasti viimeisten kahden kuukauden aikana.

Suomessa Oikeutta eläimille on myös kampanjoinut, että S-ryhmä luopuisi häkkikananmunien myymisestä ja käytöstä omissa tuotemerkeissään. Lidl on luopunut häkkikananmunien käytöstä jo vuonna 2016. Kesko on ilmoittanut luopuvansa häkkimunien myynnistä vuoden 2025 loppuun mennessä.