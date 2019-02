Osuuspankkien reilu henkilöstöetu: Asuntolaina 0-marginaalilla

Osuuspankkien henkilöstö saa työpaikaltaan kymmeniä henkilöstöetuja, joista tärkein on, että asuntolainasta ei peritä marginaalia lainkaan.

OP Ryhmän keskusyhteisössä asuntolainaa saa 250 000 euroon asti, ja muissa osuuspankeissa lainan koko vaihtelee, OP:n palkitsemisesta vastaava johtaja Teemu Sihvola kertoo.

Nordean henkilöstölle asunto­­lainan marginaali on 0,3 prosenttia, pankin viestinnästä kerrotaan. Se koskee alle 400 000 euron uusia ja vanhoja asuntolainoja.





Normaalisti asuntolainan marginaali jää nykyisin alle prosentin. Mikäli marginaali on esimerkiksi 0,8 prosenttia, osuuspankin 250 000 euron lainasta nollamarginaalilla kertyy etua 2 000 euroa vuodessa.

OP:n keskusyhteisössä työskentelee noin 6 000 henkilöä ja osuuspankeissa saman verran.

Muita pankkien henkilöstö­etuja ovat työterveyshuolto, lounasetu, harrastusten tukeminen, eläke-etuudet, alennukset pankki- ja vakuutuspalveluista sekä lisävakuutusturva työtapaturman tai ammatti­taudin varalta.

Sihvolan mukaan alennuksista päätetään itsenäisesti osuuspankeissa ja keskusyhteisössä, mutta pankki- ja rahoitustuotteista, sijoituksista ja vakuutuksista yleinen alennus on 25 prosenttia. Lisäksi asiointi pitää keskittää osuuspankkiin ja liittyä osuuspankin jäseneksi.

Osasta rahastosijoituksia henkilökunnalta ei peritä merkintä- tai lunastuspalkkiota. Normaalista hallintopalkkiosta alennusta ei saa.





Sihvola muistuttaa, että esimerkiksi osasta vakuutuksia saa kuka tahansa normaalistikin kilpailuttaessa samansuuruisia alennuksia kuin henkilöstö.

Liikunta- ja kulttuurisetelien ja terveysetujen kokonaisarvoa OP ei kerro.

”OP-ryhmän 750 miljoonan euron henkilöstökuluista ei henkilöstöetujen osuus ole kovin suuri, noin prosentin. Usein eduilla on rahallista arvoaan suurempi merkitys. Mielikuva on tärkeä.”

Etujen kokonaisarvo on OP:ssä pidetty viime vuosina samansuuruisena. Kun henkilöstö on kasvanut, edun arvo henkilöä kohti on pienentynyt, Sihvola toteaa.

Verottaja ohjaa henkilöstöetuja vahvasti. Kun esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriseteli tarjotaan koko henkilöstölle, etu on veroton 400 euroon asti. Kohdennetusta edusta edunsaaja joutuisi maksamaan veron.

Verotus ohjaa myös työ­suhdematkalippujen tarjontaa.

OP:ssä toimii henkilökuntakerho, jolle työnantaja myöntää tietyn summan vuodessa. Kerho jakaa etuuden eri osiin omilla päätöksillään, kerholla on esimerkiksi purjevene, jota jäsenet saavat käyttää.

Nordeassa etuja saa kuten osuuspankeissakin pankkipalveluissa, rahastojen palkkioissa ja esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluissa.





Asiakkaidensa omistamassa vakuutusyhtiössä LähiTapiolassa tärkeimmät henkilöstöedut ovat henkilöstörahasto ja lisäeläke, kehityspäällikkö Mirja Heiniemi kertoo.

Vapaaehtoisista vakuutuksista saa alennusta yleensä 30 prosenttia. Joissakin alueyhtiöis­sä alennus voi olla isompikin.

Rahastosijoitusten henki­löstöetu koskee lähinnä kiinteistö­rahastoa, jonne sijoitukset voi tehdä ilman merkintäpalkkio­ta.

Henkilöstöedun arvo on 3 500–4 500 euroa henkilöä kohti keskimäärin. LähiTapiolassa työskentelee noin 3 500 henkeä. Jos eduksi lasketaan 4 000 euroa, kokonaissumma on 14 miljoonaa euroa.

Heiniemen mukaan etujen arvo ei ole viime vuosina noussut mutta ei vähentynytkään.





LähiTapiolan henkilöstörahaston voittopalkkio on enimmillään kolme prosenttia palkka­summasta. Osuus on sidottu yhtiön tulokseen ja se jaetaan työntekijöille palkan ja vuosittaisen työssäoloajan perusteella.

Heiniemen mukaan palkkio­ta on kertynyt parina vuonna täydet kolme prosenttia, ja parina vuonna sitä ei ole kertynyt lainkaan.

Lisäeläkettä henkilöstölle kertyi 0,2 prosenttia vuodessa. Uusilta työntekijöiltä järjestelmä suljettiin vuonna 2013.