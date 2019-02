Kaslink epäonnistui hallitusvalinnoissaan: "Aloitamme toimenpiteet epäkohdan korjaamiseksi"

Kouvolalainen perheyritys Kaslink tiedotti perjantaina vahvistavansa hallitustaan. Uusina hallitukseen liittyivät Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen ja suklaayhtiö Goodion Pohjois-Amerikan liiketoiminnasta vastaava Jussi Salonen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa teknologiayritys Nortalin toimitusjohtaja sekä mobiilioperaattori MegaFonin hallituksen jäsen Harri Koponen, ja jäseninä Kaslinkin kolme omistajaveljestä, Juha-Petteri, Tuomas ja Matti Kukkonen.

Yrityksen toimitusjohtajana syksyllä aloittanut Jyrki Karlsson ja yrityksen vuonna 2001 perustanut, nykyisten omistajaveljesten isä Raino Kukkonen jättivät hallituksen.

Tavoitteena on kansainvälistyminen, Kaslink kertoi. Yrityksen tavoitteena on laajentaa kaurapohjaisen Aito-tuoteperheen saatavuutta entisestään Pohjoismaissa ja koko Euroopassa.

"Tommin vetämä Kotipizzan kasvutarina on yksi hienoimpia ruokamaailman menestystarinoita viime vuosilta, ja Jussi tuo hallitustyöhön erittäin vahvaa osaamista liiketoiminnan kansainvälistämisestä – hän on vienyt Goodion tuotteet Pohjois-Amerikassa muun muassa Whole Foods -ketjun valikoimiin. Tällä porukalla on hienoa viedä suomalaista elintarvikeosaamista maailmalle", hallituksen puheenjohtaja Koponen kommentoi.





Hallitusvalinnoista syntyi kiihkeä keskustelu, sillä miesjäsenten tilalle valittiin miesjäseniä. Nyt omistajat pahoittelevat tilannetta.

"Miespuolisista asiantuntijoista koostuva hallitusvalinta on herättänyt paljon keskustelua – mieshallitus ei ole tavoitteemme tai perheyrityksemme arvojen mukaista. Haluamme kiittää aktiivisesta keskustelusta ja siitä, että erittäin tärkeä aihe on nostettu esiin", Kukkoset kertovat tiedotteessa.

"Sukupuolten välinen tasa-arvo on meille erittäin tärkeää, ja se on näkynyt yrityksen arjessa perustamisestaan asti. Perheyhtiötämme ovat aina olleet rakentamassa tasa-arvoisesti sekä perheemme isä että äiti. Kaslinkin 180 työntekijästä 80 on naisia hyvin erilaisissa tehtävissä aina tuotteiden valmistuksesta taloushallintoon, laboratoriosta tuotannonsuunnitteluun ja tuotekehityksestä johtoryhmätyöskentelyyn. Epäonnistuimme kuitenkin siinä, että olisimme saaneet naisia mukaan myös nykyiseen hallitukseen."

Puolet loppusuoralla olevista ehdokkaistamme oli naisia, jotka omasivat juuri sellaista osaamista, jota kansainvälisen kasvun kynnyksellä olisimme tarvinneet, Kukkoset kuvailevat. Heidän valintansa kaatuivat kuitenkin muun muassa kilpailukiellot.

"Kiitämme nöyrästi kaikesta keskustelusta ja palautteesta hallitusvalintoihin liittyen. Keskustelu on tärkeää, ja se jatkuu myös meillä: Aloitamme toimenpiteet hallituksemme kokoonpanon epäkohdan korjaamiseksi", Kukkoset vakuuttavat.