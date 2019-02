DAVA Foods vaihtaa toimitusjohtajaa – Miska Kuusela lähtee

DAVA Foods Finland Oy:n johto vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Miska Kuusela siirtyy toisen yrityksen palvelukseen. Diplomi-insinööri Kuusela tuli DAVA Foodsiin keväällä 2017 Helsingin Myllystä, jota hän johti vuodesta 2009.

Kuuselan tilalle on nimitetty KTM Juha-Petri Jokinen. Hän on toiminut DAVA Foods Finland Oy:llä operatiivisena johtajana vuodesta 2017. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista toimitusketjun ja myynnin johtotehtävistä, yhtiö kertoo tiedotteessa.

”DAVA Foods on nyt käännetty oikeille raiteille ja meillä on yrityksessä huipputiimi. Seuraavaksi me henkilöstön kanssa kiihdytämme junan vauhtia: tarjoamme asiakkaillemme edelleen huippulaatuisia tuotteita, kehitämme Kultamuna-brändiämme ja vahvistamme suhdettamme tuottajiin entisestään. Sisäisesti jatkamme operatiivisen tehokkuuden parantamista”, Juha-Petri Jokinen kertoo.

Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Mäntyharju kiittää Kuuselaa tämän yritykseen keräämästä osaamisesta. Jokinen puolestaan saa hallituksen ja tuottajayhteisön täyden tuen ja oikeanlainen henkilö viemään yritystä seuraavalle tasolle.