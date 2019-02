TS: Lintilä väläyttää ruokavientiin omaa yhtiötä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) väläyttää Turun Sanomissa vientiyhtiötä edistämään ruokavientiä. Osakkaina olisi valtio ja yrityksiä.

Perusteena on, että suomalainen ruoka on maailman puhtainta, mutta Suomi-brändi ei ole lyönyt läpi.

Tämä näkyi Lintilän mukaan Indonesian Jakartan ruokakaupassa.

"Siellä oli ostoskeskuksessa parikymmentä metriä tiskiä täynnä tanskalaisia ja ruotsalaisia juustoja, mutta ei suomalaisia. Pohjoismaisille tuotteille on ulkomailla kysyntää, mutta jostain syystä me emme pärjää muille viennissä ja siihen liittyvässä tuotteiden markkinoinnissa", hän sanoo lehdessä.

Ministeri väläyttääkin vientiyhtiön perustamista ruokavientiin, sillä Business Finlandin Food from Finland-ohjelma on projektiluontoista.

Pysyvämmässä vientiyhtiössä voisivat olla osakkaina yritykset ja valtio. Lintilän mukaan kaikki tahot eivät kannata vientiyhtiötä, mutta hänestä se olisi "kädenojennus varsinkin pienimmille toimijoille". Asiasta eivät ministerin mukaan innostune yhtiöt, jotka ovat tehneet omaa vientityötään pitkään ja voivat kokea uuden yhtiön sekaantumisena heidän sektorilleen.

Lintilän mukaan esimerkiksi Berliinin Grüne Woche -messuilla nähty kiinnostus suomalaisiin tuotteisiin voi antaa liian ruusuisen kuvan maamme tuotteiden tunnettuudesta ulkomailla.

Valtteinamme on puhtaus, kuten Kiinan-viennissä sianlihan antibiootittomuus ja jäljitettävyys.

Nykyisen hallituksen tavoitteena on elintarvikkeiden kauppataseen parannus 500 miljoonalla eurolla, mutta PTT:n mukaan on käynyt päinvastoin: alijäämä on kasvanut noin 150–200 miljoonalla eurolla.

Vuonna 2017 elintarvikkeiden tuonti ylitti viennin noin kolmella miljardilla eurolla.

Vuorineuvos Reijo Karhisen mukaan ruokavienti voisi kasvaa vuoteen 2030 mennessä 4,6 miljardiin euroon. Hän esittää elintarvikeyritysten vetämän vientiryhmän perustamista.

