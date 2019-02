Robert Auselius nousee Suomen Nestlén johtoon

Suomen Nestlén uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Robert Auselius, 41. Auselius aloittaa uudessa tehtävässään maaliskuun alussa.

Auselius tulee Suomen Nestlén toimitusjohtajaksi Ruotsista, jossa hän on vastannut Nestlén kasvisruokaliiketoiminnasta. Tätä ennen hän oli vastuussa Nestlén kahvituoteryhmästä Pohjoismaissa.

Auselius on suorittanut taloustieteen maisterin tutkinnon Lundin yliopistossa ja Nestlén johtajuusohjelman London Business Schoolissa.

"On hienoa tulla Suomen Nestlélle. Nestlé on sitoutunut vahvasti Suomeen ja meillä on täällä kaksi tehdasta. Haluan edelleen kehittää paikallisen kuluttajan toiveisiin vastaavaa yritystä. Haluan myös edelleen kehittää vahvoja suhteitamme suomalaisten asiakkaidemme kanssa", Auselius sanoo tiedotteessa.





Suomen Nestléllä on yli 300 työntekijää ja kaksi suomalaista tehdasta eli lastenruokatehdas Turussa sekä liemi- ja kastiketehdas Juuassa.

Suomen Nestlén toimitusjohtajana vuodesta 2016 työskennellyt Jonas Holfve siirtyy Ruotsin Nestlén toimitusjohtajaksi.