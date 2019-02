Kilpailuvirastolta päätös OP-bonuskiistassa: Ei näyttöä, että bonusohjelma rajoittaisi kilpailua merkittävästi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei löytänyt selvityksissään näyttöä sille, että OP:n bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi. Viraston mukaan bonusten verokohtelua olisi kuitenkin syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi.

KKV:n mukaan vuonna 2011 bonusjärjestelmän verovapauden edellytykseksi asetettiin se, ettei bonuksia voinut enää nostaa rahana. KKV:n mukaan verotussäännöksiä olisi syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi niin, että bonusjärjestelmän verokohteluun ei enää vaikuttaisi asiakkaan mahdollisuus nostaa bonukset rahana.

Vaihtoehtoisesti olisi KKV:n mukaan syytä harkita, onko vakuutusmaksuja ylipäätään syytä rinnastaa palvelumaksuihin.

Selvitysten taustalla oli vakuutusyhtiö Ifin tekemä toimenpidepyyntö, jonka mukaan OP:n menettely on rajoittanut kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla. Toimenpidepyynnössä esitettiin, että OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut OP-bonusohjelman kautta toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut.

Vyyhdin alkaessa OP tyrmäsi väitteet perusteettomina, ja osuuspankkileirissä kimmastuttiin kilpailijan toiminnasta pahanpäiväisesti. Asia on jo muuttunut melkoiseksi maratontaipaleeksi, sillä selvityspyyntö on ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana vuodesta 2015 asti.





