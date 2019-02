EK:n Kuntaranking: Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut parhaita alueita yrityksille

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tänään torstaina julkaiseman Kuntarankingin mukaan Seinäjoen, Rauman ja Turun seudut ovat Suomen parhaat alueet yrityksille.

Rauman seutukunta on EK:n Kuntaranking-tutkimuksen vahvimpia nousijoita. Se on yritysten näkökulmasta nyt Suomen toiseksi vetovoimaisin alue, kun se oli edellisessä vertailussa vuonna 2017 viides. Seinäjoen seutukunta on jo neljättä kertaa ykkönen. Turun seutukunta sijoittuu toistamiseen kolmen parhaan joukkoon napaten tällä kertaa pronssia.

Kuntaranking-tulosten valossa Suomen itä- ja länsipuolien väliset erot vaikuttavat kasvaneen. Kymmenen parhaan joukossa on silmiinpistävän paljon läntisen Suomen seutukuntia. Ne ovat viime vuosien nousukauden selkeitä hyötyjiä. Sen sijaan itäisessä Suomessa monen alueen Kuntaranking-sijoitus on heikentynyt kahden vuoden aikana entisestään, ja kasvusuhdanteen kiri on jäänyt vaisuksi.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta. Tutkimuksessa hyödynnetään sekä aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja että yritysjohtajille suunnattua kyselyä. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia.

Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yhteensä 1 134 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustavat suomalaisia työnantajayrityksiä, joita maassamme on vajaat 85 000.