STTK: Vuoden alusta rehkinyt palkansaaja on tänään saanut kokoon pörssiyhtiön toimitusjohtajan yhden työpäivän palkan

Tyytymättömyys omaan palkkaan näkyy selvästi toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenbarometristä. 57 prosenttia vastaajista kertoi olevansa melko tai erittäin tyytymätön palkkaansa, kun taas 43 prosenttia kertoi olevansa melko tai erittäin tyytyväinen.

Reilu kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että tuloeroja pitää pienentää selvästi ja 39 prosenttia puolestaan pienentäisi tuloeroja hieman. Nykyisiä tuloeroja piti sopivana reilu kymmenes vastaajista.

Kyselyyn vastanneista 97 prosenttia kertoi pitävänsä edunvalvonnassa tärkeänä palkkoja ja palkitsemista.

STTK:n mukaan palkansaaja on tähän päivään mennessä tienannut pörssiyhtiön toimitusjohtajan päiväpalkan verran. Tähän tarvittiin vuoden 2017 tietojen mukaan 34 työpäivää, vuotta aiemmin 33 päivää.

"STTK ei vastusta tuloeroja, mutta niiden kasvun hillitseminen on tärkeää. Taloustieteellisen tutkimuksen perusteella pienehköt tuloerot lisäävät hyvinvointia ja talouskasvua. Jyrkkä tuloerojen kasvu altistaa populismin nousulle ja vahvistaa ääriliikkeitä. Tästä on esimerkkejä eri puolilla Eurooppaa, ja ilmiö on heijastunut myös Suomen politiikkaan. STTK on työtä tekevän keskituloisen asialla, ja haluamme vahvistaa oikeudenmukaista palkkausta ja palkitsemista", ekonomisti Antti Koskela sanoo STTK:n tiedotteessa.

Suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaisansio oli toissa vuonna reilut 1,6 miljoonaa euroa, kun vastaavana aikana yksityisen sektorin palkansaaja tienasi 40 250 euroa.

STTK:n jäsenbarometri toteutettiin huhti-kesäkuussa 2018, ja siihen vastasi lähes 1 550 jäsentä.