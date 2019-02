JSN-kantelu Keskisuomalaisen pääkirjoituksesta – "Kritisoi Postin hinnoittelua ja pyrki samalla nousemaan jakelun markkinajohtajaksi"

Postin viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Timo J. Anttila on tehnyt kantelun maakuntalehti Keskisuomalaisesta, jonka pääkirjoitus 13. joulukuuta oli kantelun mukaan hyvän journalistisen tavan vastainen.

Keskisuomalainen arvosteli pääkirjoituksessaan Postia sanomalehtien, paikallislehtien ja mainosjakelun hinnoittelusta.

"Kantelun syy ei ole se, että lehdet kirjoittavat Postista kriittisesti, vaan se, että media on jättänyt toistuvasti postinjakeluun liittyvässä kirjoittelussaan kertomatta, että ne ovat jakelussa kilpailevassa asemassa Postin kanssa", perustelee Anttila tammikuun alussa Julkisen Sanan Neuvostolle jättämäänsä kantelua.

Keskisuomalaisen osalta olennaisen asiayhteyden mainitsematta jättäminen lukijoilleen oli kantelun perusteella hämäävää: Keskisuomalaisen emoyhtiö ilmoitti pörssitiedotteella marraskuun lopulla sopineensa Suomen Suoramainonta Oy:n ostamisesta ja pyrki kantelun mukaan samaan aikaan nousemaan alan markkinajohtajaksi ja Postin pääkilpailijaksi jakelualalla.

Journalistin ohjeen 6. pykälän mukaan "käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi".

Journalistin ohjeet koskevat kaikkea journalistista työtä. Ne on laadittu alan itsesääntelyä varten. Ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena. Myös Keskisuomalainen on sitoutunut journalistin ohjeisiin, joiden noudattamista valvova elin on Julkisen Sanan Neuvosto.

Posti on yhtiönä tehnyt samanaikaisesti kaksi muuta kantelua, jotka koskevat Savon Sanomia ja Helsingin Sanomia.

Myös Savon Sanomat kuuluu Keskisuomalainen-konserniin.

Timo Anttila perustelee omissa nimissään tekemäänsä kantelua Keskisuomalaisesta ammatillisilla syillä:

"Olen työskennellyt yli 20 vuotta toimittajana ja nähnyt, kuinka media on toistuvasti jättänyt mainitsematta asiayhteyden (jakeluliiketoiminassa). Olen nyt tehnyt kantelun ja odotan JSN:n päätöstä", kertoo Timo Anttila MT:lle.





Anttila kertoo verranneensa Keskisuomalainen-konsernin lehtien erilaisista tavoista tuoda ohjeissa mainittu asiayhteys esille niiden kirjoittaessa Postin hinnoittelusta mainosjakelussa. Niin ikään Keskisuomalainen-konserniin lukeutuva Iisalmen Sanomat toi Anttilan mielestä reilulla tavalla samaisen asiayhteyden esille kirjoittaessaan Postin hinnoittelusta pääkirjoituksessaan 17. joulukuuta.

"Iisalmen Sanomat on osa Keskisuomalainen Oyj:tä, joka omistaa Savon Jakelun. Savon Jakelu kilpailee Postin kanssa jakelusta", Anttila lainaa Iisalmen Sanomien pääkirjoitusta joulukuulta.

Keskisuomalainen-konsernin toimitusjohtajana työskentelee Vesa-Pekka Kangaskorpi. Hän on myös alan etujärjestön, Medialiiton, hallituksen puheenjohtaja. Maakuntalehti Keskisuomalaisen vastaava päätoimittaja on Pekka Mervola.

Kangaskorpi hämmästelee Keskisuomalaisen ja Savon Sanomien pääkirjoituksista tehtyä JSN-kantelua:

"Sitä (yritys-)kauppaakaan ei ollut tehty vielä, kun pääkirjoitus oli julkaistu. Ja kun valtionyhtiö (Posti) tekee kantelun pääkirjoituksia ja kahta maakuntalehteä vastaan, kantelussa pitäisi olla Postin hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan nimi eikä jonkun sidosryhmäihmisen."

Kyseinen yrityskauppa oli ehdollinen ja se edellytti vielä velkojien hyväksyntää. Kangaskorven mukaan Suomen Suoramainonta Oy:n yrityskauppa tuli voimaan vasta vuoden 2019 alussa.

"(Asiayhteys) Olisi varmaan pitänyt kertoa siten, että Keskisuomalaisella on vahva aie ostaa SSM-yhtiö. Mervolalla se tieto varmaan on ollut, Rönköstä (Savon Sanomien päätoimittaja ) en ole varma, paljonko hän on tiennyt", Kangaskorpi pohtii.

Kangaskorpi olettaa, että kanteluun vastaa Keskisuomalaisen osalta Pekka Mervola ja Savon Sanomien osalta vastaavana päätoimittajana Seppo Rönkkö.

Kangaskorpi kertoo Keskisuomalaisen olevan Postin iso asiakas. Suomen Suoramainonta Oy:n yhtiö osti varmistaakseen kaupunkilehtien jakelun. Samainen yhtiö jakoi Keskisuomalainen-konsernin kaupunkilehdet aiemminkin.

Konserni omistaa noin 20 kaupunkilehteä. SSM:n vuosiliikevaihto on 35 miljoonaa euroa ja sen henkilöstön määrä yli 5 000.

Julkisen Sanan Neuvoston sääntelyn piiriin kuuluvat lähes kaikki suomalaiset tiedotusvälineet.

JSN vahvistaa saaneensa kantelun Keskisuomalaisen pääkirjoituksesta. Myös Helsingin Sanomista ja Savon Sanomista on kanneltu aihepiiriin liittyen. Kaikki kolme kantelua on otettu käsittelyyn.